Украинцы не пострадали от наезда в Торонто – посол

Граждан Украины нет среди пострадавших во время трагедии в канадском городе Торонто, где 23 апреля днем ​​по местному времени фургон наехал на толпу.



Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, который находится на месте трагедии, сообщил корреспонденту украинской службы "Радио Свобода".



По последним данным, жертвами наезда стали 10 человек, еще 15 получили травмы.

Консульские работники связывались с местной полицией. По предварительным данным, никто из погибших или пострадавших не имеет украинского гражданства, но информацию еще будут уточнять.



Канадские силовики обещают в случае, если получат информацию о пострадавших иностранцах, срочно сообщать об этом посольству соответствующей страны в Оттаве.

Как передает корреспондент "Радио Свобода", весь район, где произошла трагедия, до сих пор перекрыт полицией, на перекрестках – грузовики с песком, на месте преступления работает передвижная криминологическая лаборатория.



Рядом жители соседних домов выставили на тротуаре свечи и листки, на которой люди на разных языках пишут слова соболезнования.

О мотивах действий водителя, который управлял грузовиком, наехавшим на толпу, местная полиция официально не сообщает. Известно лишь его имя – Алек Минасян, возраст – 25 лет, и тот факт, что он был местным и жил неподалеку от места преступления.