Луценко пояснила, кого з кримчан будуть позбавляти українського громадянства

Жителів окупованого Криму не будуть позбавляти українського громадянства, якщо вони брали участь у виборах інших країн, служили в російських збройних силах чи в лавах бойовиків на Донбасі або отримали російський паспорт не з власної волі.

Про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Стосовно мешканців автономної республіки Крим прописано у статті 19, де, чорним по білому вказується, що повну відповідальність про тиск, утиски, примушування українських громадян, які проживають у Криму, до незаконних дій, має нести Російська Федерація", - розповіла Луценко

"Наші громадяни, які вимушені були вчинити ті чи інші дії на цій окупованій території для того, щоб зберегти життя, щоб не попасти у тюрму, щоб мати можливість годувати сім'ю, вимушені були брати участь у референдумі під дулами автоматів чи їх примусили служити у російській армії, чи в так званих "ЛНР" та "ДНР", не будуть нести відповідальність і не будуть позбавлятися громадянства України", - додала вона.

За її словами, у законі прописано також, що позбавлятися громадянства України будуть особи, які "скориставшись певними можливостями", брали участь у виборах іншої країни або служили в збройних силах іншої країни з власної волі.

На уточнююче питання, яку саме відповідальність понесуть такі люди, представниця Порошенка зазначила, що мова не йде про кримінальну відповідальність, а виключно про позбавлення громадянства України.

Крім того, Луценко зазначила, що така відповідальність для них буде наступати відразу, як буде ухвалений закон.

Як саме буде перевірятися інформація про те, примушували жителів анексованого Росією Криму до незаконних дій чи ні, вона не уточнила.

Крім того вона пояснила, що цим законопроектом вносяться певні зміни, які будуть більш чітко регулювати правила надання чи позбавлення українського громадянства, а комісії буде надано більше повноважень для додаткової перевірки документів тих, хто претендує на українське громадянство або його позбавлення.

Луценко пояснила, що зокрема йдеться про мігрантів "різного складу", які використовують Україну, що отримала безвізовий режим, як "плацдарм для переміщення у європейський простір".

За її словами, йдеться і про ісламські радикальні організації, які через отримання українського громадянства планують потрапити до Європи для здійснення терактів.

Також, на її думку, більш ретельна перевірка кандидатів у громадяни України, дасть можливість своєчасно виявити російських диверсантів.

Луценко зазначила, що наразі проект закону вже знаходиться на опрацюванні у відповідних парламентських комітетах і планується, що до другого читання він буде належним чином доопрацьований, щоб він не суперечив іншим законам.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко пропонує дозволити припиняти громадянство України жителів анексованого Росією Криму, які беруть участь у російських виборах.



Відповідний законопроект №8297, внесений до парламенту в статусі невідкладного.



У липні 2017 року Державна дума Росії прийняла в другому читанні законопроект про позбавлення громадянства терористів, в якому також передбачили присягу громадянина РФ і особливий порядок видачі російських паспортів громадянам України.

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