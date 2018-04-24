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Українська армія восьма за потужністю в Європі

Вівторок, 24 квітня 2018, 12:36

Українська армія займає 29 місце в світі і 8 місце в Європі за військовою потужністю.

Про це свідчать дані рейтингу організації Global Firepower.

Індекс складався на основі 55 критеріїв, які визначають, наскільки та чи інша країна зможе вести бойові дії на суші, з моря і повітря.

Основним критерієм рейтингу є людський ресурс. Організація нарахувала в Україні 44 млн осіб.

Таким чином, у Європі Україна стала 8-ю за потужністю. Першу позицію займає Франція.

Перед Україною, на 7-му місці Греція, на 9-му - Чехія. Замикає топ-10 в Європі Швеція.

 

У рейтингу враховують як військову потужність, так і авіаційну, і сухопутну.

Вказується, що Україна має винищувачі, вертольоти, штурмовики, бомбардувальники, транспортні, навчально-тренувальні літаки. Також нараховують більше 2 тисяч танків.

Крім того укладачі рейтингу враховують споживання нафти, зовнішній борг і погані дороги.

Зокрема, споживання нафти регулює наскільки довго країна здатна підтримувати воєнний конфлікт.

Повідомляють, що Україна кожен день видобуває 32 тисячі барелів, а споживає 317 тисяч.

За даними Global Firepower розмір українського зовнішнього держборгу склав 125,3 мільярда доларів.

Ядерний арсенал не враховувався, але країни, які його мають отримали бонусні бали. Країни з великою кількістю населення отримали вищі рейтинги, через наявність персоналу для підтримки і війни, і промисловості.

Країни НАТО також отримали бонуси за рахунок теоретичного розподілу ресурсів, якщо один із учасників візьме участь у війні.

Як повідомлялось, 2017 року у рейтингу Global Firepower Україна посіла 30 місце, у 2018 році країна піднялася на одну позицію і стала 29.

Українська правда

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Теми: рейтингрейтинг Україниармія
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