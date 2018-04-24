Українська армія восьма за потужністю в Європі

Українська армія займає 29 місце в світі і 8 місце в Європі за військовою потужністю.

Про це свідчать дані рейтингу організації Global Firepower.

Індекс складався на основі 55 критеріїв, які визначають, наскільки та чи інша країна зможе вести бойові дії на суші, з моря і повітря.

Основним критерієм рейтингу є людський ресурс. Організація нарахувала в Україні 44 млн осіб.

Таким чином, в Європі Україна стала 8 за потужністю. Першу позицію займає Франція.

Перед Україною, на 7-му місці Греція, на 9-му - Чехія. Замикає топ-10 в Європі Швеція.

У рейтингу враховують військову потужність як авіаційну, так і сухопутну.

Вказується, що у України є винищувачі, вертольоти, штурмовики, бомбардувальники, транспортні, навчально-тренувальні літаки. Також нараховують більше 2 тисяч танків.

Також враховують у рейтингу, споживання нафти, зовнішній борг і погані дороги.

Споживання нафти регулює наскільки довго країна здатна підтримувати воєнний конфлікт.

Повідомляють, що Україна кожен день видобуває 32 тисячі барелів, а споживає 317 тисяч.

За даними Global Firepower розмір українського зовнішнього держборгу склав 125,3 мільярда доларів.

Ядерний арсенал не враховувався, але країни, які його мають отримали бонусні бали. Країни з великою кількістю населення отримали вищі рейтинги, через наявність персоналу для підтримки і війни, і промисловості.

Країни НАТО також отримали бонуси за рахунок теоретичного розподілу ресурсів, якщо один із учасників візьме участь у війні.

Як повідомлялось, 2017 року у рейтингу Global Firepower Україна посіла 30 місце і піднялася на одну позицію в рейтингу і стала 29.