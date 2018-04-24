Украинская армия восьмая по мощности в Европе

Украинская армия занимает 29 место в мире и 8 место в Европе по военной мощи.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга организации Global Firepower.

Индекс составлялся на основе 55 критериев, которые определяют, насколько та или иная страна сможет вести боевые действия на суше, с моря и воздуха.

Основным критерием рейтинга является человеческий ресурс. Организация насчитала в Украине 44 млн человек.

Таким образом, в Европе Украина стала 8-й по мощности. Первую позицию занимает Франция.

Перед Украиной, на 7-м месте Греция, на 9-м - Чехия. Замыкает топ-10 в Европе Швеция.

В рейтинге учитывают военную мощь, авиационную и сухопутную.

Указывается, что в Украине есть истребители, вертолеты, штурмовики, бомбардировщики, транспортные, учебно-тренировочные самолеты. Также насчитывают более 2 тысяч танков.

В Global Firepower учитывают в рейтинге потребление нефти, внешний долг и плохие дороги.

В частности, потребление нефти регулирует насколько долго страна способна поддерживать военный конфликт.

Сообщают, что Украина каждый день добывает 32 тыс. баррелей, а потребляет 317 тысяч.

По данным Global Firepower размер украинского внешнего госдолга составил 125,3 миллиарда долларов.

Ядерный арсенал не учитывался, но страны, которые его имеют получили бонусные баллы. Страны с большим количеством населения получили высшие рейтинги, из-за наличия персонала для поддержки и войны и промышленности.

Страны НАТО также получили бонусы за счет теоретического распределения ресурсов, если один из участников примет участие в войне.

Как сообщалось, 2017 году в рейтинге Global Firepower Украина заняла 30 место, а в этом поднялась на одну позицию, став 29-й.