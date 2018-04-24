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Полиция наберет патрульных для Крыма

Вторник, 24 апреля 2018, 12:54

Национальная полиция будет набирать сотрудников в патрульную полицию в Автономной республике Крым и городе Севастополь.

25 апреля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявит о начале набора в соответствующий отдел.

В пресс-службе Патрульной полиции пока не раскрывают подробности: где именно будут нести службу эти патрульные полицейские в условиях аннексии Крыма и сколько их будет.

Руководитель Нацполиции расскажет детали в среду в 12:00, во время презентации.

В мероприятии также примут участие руководители Главного управления Нацполиции в АР Крым и Севастополе, а также департамента патрульной полиции, говорится в анонсе.

Алена Рощенко, УП
Темы: полицияКрымКнязев Сергей
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