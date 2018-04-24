Полиция наберет патрульных для Крыма

Национальная полиция будет набирать сотрудников в патрульную полицию в Автономной республике Крым и городе Севастополь.



25 апреля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявит о начале набора в соответствующий отдел.



В пресс-службе Патрульной полиции пока не раскрывают подробности: где именно будут нести службу эти патрульные полицейские в условиях аннексии Крыма и сколько их будет.



Руководитель Нацполиции расскажет детали в среду в 12:00, во время презентации.



В мероприятии также примут участие руководители Главного управления Нацполиции в АР Крым и Севастополе, а также департамента патрульной полиции, говорится в анонсе.