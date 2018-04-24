Полиция наберет патрульных для Крыма
Национальная полиция будет набирать сотрудников в патрульную полицию в Автономной республике Крым и городе Севастополь.
25 апреля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявит о начале набора в соответствующий отдел.
В пресс-службе Патрульной полиции пока не раскрывают подробности: где именно будут нести службу эти патрульные полицейские в условиях аннексии Крыма и сколько их будет.
Руководитель Нацполиции расскажет детали в среду, в 12:00 во время презентации.
В мероприятии также примут участие руководители Главного управления Нацполиции в АР Крым и Севастополе, а также департамента патрульной полиции, говорится в анонсе.