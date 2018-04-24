ГПУ хочет проверить, законно ли суд снял арест со "счетов Януковича" в ВБР
Генеральная прокуратура Украины намерена проверить, законно ли решение следственного судьи Печерского районного суда Киева об отмене ареста, наложенного на счета связанных с сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром семи фирм.
Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.
"ГПУ по факту отмены 14.02.2018 года следственным судьей Печерского районного суда г. Киева ареста со счетов ООО "Типикон А", ООО "ВБР-Инвест", ООО "Лайтрум", ООО "Квардис Н", ООО "Вектор Перспектива", ООО "Аранит К", ООО "Ди Соуз" решается вопрос о внесении соответствующих сведений в ЕРДР для проверки законности данного решения суда по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления)" , - говорится в сообщении.
Кроме того, в Генпрокуратуре отмечают, что ведомству стало известно о принятии указанного решения следственного судьи "лишь в апреле текущего года, после поступления вышеуказанного постановления в ГСУ Национальной полиции Украины".
"В Генеральную прокуратуру Украины указанное постановление вообще не поступало", - отмечают в ГПУ.
Также с целью проверки состояния расследования в указанном уголовном производстве ГСУ Национальной полиции Украины назначено служебное расследование.
Следствие также считает, что для легализации средств работники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.
В октябре 2015 года стало известно, что следователи ГСУ МВД арестовали более 2,6 млрд гривен на этих счетах.
Позже в 2016 году некоторым вкладчикам ВБР удалось снять арест со счетов.
Кроме того, в начале 2017 года 313 миллионов гривен были перечислены из банка Александра Януковича на счета банка Петра Порошенко и впоследствии были арестованы.
16 апреля 2018 года стало известно, что суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытых в его банке "ВБР".
Следствие рассказывало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.
Речь идет о деле про завладение государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".
Следствие считает, что для легализации средств работники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.
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