Поліція Києва: Роми на Лисій горі рубали дерева і розводили бруд

Поліції неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

Про це в інтерв'ю 112.ua розповів голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко.

За його словами, нещодавно роми пішли з табору на Лисій горі, лишивши після себе купи сміття.

"Велика частина цих ромів приїхала на поминальні дні, і вони поїхали. Так, вони залишили після себе багато сміття, але це сміття спалили… Наскільки я знаю, під час цього суботника, коли спалювали сміття, були присутні представники райадміністрації і були пожежники", - каже очільник поліції.

Він повідомив, що до правоохоронців не надходило жодної скарги від ромів на побої або насильство.

Крищенко розповів також, що раніше до цього табору неодноразово приходили поліцейські з представниками служб у справах неповнолітніх, оскільки там є діти, і їм не забезпечується достатньо умов.

"Там неодноразово складали протоколи: вони і посадки вирубували, і забруднювали територію", - додав він.

Як повідомлялося, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація С14 розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в ніч з 20 на 21 квітня "радикали вчинили погром ромського табору, під час якого, за словами очевидців, використовували газові балончики, ріжучі предмети і, можливо, вогнепальну зброю". В АІ стверджують, що серед постраждалих були діти.

Організація звернулася до української влади з вимогою розслідувати ситуацію.

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Євген Кізілов, УП