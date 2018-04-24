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AI вимагає розслідувати погром табору ромів у Києві

Вівторок, 24 квітня 2018, 14:48

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від української влади розслідувати погром представниками радикальної організації "C14" табору ромів у Києві. 

Про це йдеться у заяві організації.

"Amnesty International вимагає офіційної реакції української влади на події на Лисій горі у Києві в ніч з 20 по 21 квітня, а також невідкладного та ефективного розслідування нападу", - йдеться в повідомленні.

В організації нагадали, що представники "С14" і Голосіївська райадміністрація декілька разів навідувалися до табору ромів з вимогою покинути Лису гору.

А в ніч з 20 на 21 квітня радикали вчинили погром ромського табору, під час якого, за словами очевидців, використовували "газові балончики, ріжучі предмети і, можливо, вогнепальну зброя".

Відзначається, що серед постраждалих були діти. Частину з 15-и наметів, які були в таборі, нападники спалили. 

"Наступного дня поліція заявила, що до них не надходили заяви з приводу погрому і, відповідно, вони не можуть прокоментувати цей інцидент. За словами активістів, з якими спілкувалася Amnesty International, принаймні один з ромів, присутніх під час нападу, викликав поліцію і дочекався приїзду патрульного автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні бачили палаючі намети, але ромам лише порадили "швидше їхати з Києва".

"Мішенню для таких нападів може стати і стає будь-хто: роми, жінки, антикорупційні активісти, євреї, ЛГБТІ, журналісти, митці, студенти, письменники. Ніхто зараз не може бути впевнений, що не стане наступною жертвою зграї радикалів, які відчули свою безкарність", - заявила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

В організації наголошують, що України має внутрішні та міжнародні зобов’язання не допускати порушень прав людини, зокрема "порушення права на життя і права на свободу мирних зібрань".

Раніше повідомлялося, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети

Українська правда

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Теми: націоналістиКиївправа людиниС14радикали
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