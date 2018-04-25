Полиция Киева: Ромы на Лысой горе вырубали деревья и разводили грязь

Полиции неоднократно приходилось составлять протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые стояли лагерем на Лысой горе в Киеве.

Об этом в интервью 112.ua рассказал глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, недавно ромы ушли из лагеря на Лысой горе, оставив после себя кучи мусора.

"Большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли... Насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные", - говорит глава полиции.

Он сообщил, что в полицию не поступало ни одной жалобы от ромов на побои или насилие.

Крищенко рассказал также, что ранее в этот лагерь неоднократно приходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних, поскольку там есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий.

"Там неоднократно составляли протоколы: они и посадки вырубали, и загрязняли территорию", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу, 21 апреля, националистическая организация С14 рассказала, что заставила ромов уйти из лагеря на Лысой горе, после чего сожгла их палатки и вещи.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в ночь с 20 на 21 апреля "радикалы устроили погром лагеря ромов, во время которого, по словам очевидцев, использовали газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие". В АI утверждают, что среди пострадавших были дети.

Организация обратилась к украинским властям с требованием расследовать ситуацию.

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Евгений Кизилов, УП