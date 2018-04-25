Ситник: Тільки НАБУ вдалося похитнути касту недоторканних в Україні

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що за останні три роки його відомство досягло у боротьбі з корупцією більше, ніж всі правоохоронні органи України за останні 20 років.

Про це він сказав на прес-конференції у середу.

За його словами, нещодавно виповнилося три роки з моменту підписання президентом указу про створення НАБУ і за цей час вже можна робити якісь проміжні висновки про роботу антикорупційного органу.

"Нарешті ми похитнули касту недоторканних в Україні. За три роки ми зробили те, що не спромоглася зробити інші правоохоронні органи України за останні 20 років", - сказав Ситник.

Він зазначив, що працівники НАБУ успішно проходять випробування психологічним тиском та великими грошима. Наприклад, не спокусилися на хабар у півмільйона доларів.

"Ми створили молоду професійну команду, яка є унікальною як для правоохоронних органів, так і для України в цілому", - сказав директор НАБУ.

Він додав, що наразі у відомстві працює 650 працівників із 700 можливих, а це не більше, ніж штат робітників обласного управління Служби безпеки.

Також Ситник розповів, що з жовтня минулого року за участі міжнародних партнерів була проведена оцінка роботи антикорупційного бюро і висновки були направлені президенту і в парламент. А також будуть опубліковані на сайті НАБУ.

Він зазначив, що це не аудит, а лише експертна оцінка і наголосив, що ще є над чим працювати, зокрема, у вдосконаленні внутрішньої роботи.

При цьому Ситник додав, що не боїться жодного аудиту і готовий до нього у будь-який момент.