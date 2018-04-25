Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситник: Тільки НАБУ вдалося похитнути касту недоторканних в Україні

Середа, 25 квітня 2018, 11:37

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що за останні три роки його відомство досягло у боротьбі з корупцією більше, ніж всі правоохоронні органи України за останні 20 років.

Про це він сказав на прес-конференції у середу.

За його словами, нещодавно виповнилося три роки з моменту підписання президентом указу про створення НАБУ і за цей час вже можна робити якісь проміжні висновки про роботу антикорупційного органу.

"Нарешті ми похитнули касту недоторканних в Україні. За три роки ми  зробили те, що не спромоглася зробити інші правоохоронні органи України за останні 20 років", - сказав Ситник.

Він зазначив, що працівники НАБУ успішно проходять випробування психологічним тиском та великими грошима. Наприклад, не спокусилися на хабар у півмільйона доларів.

"Ми створили молоду професійну команду, яка є унікальною як для правоохоронних органів, так і для України в цілому", - сказав директор НАБУ.

Він додав, що наразі у відомстві працює 650 працівників із 700 можливих, а це не більше, ніж штат робітників обласного управління Служби безпеки.

Також Ситник розповів, що з жовтня минулого року за участі міжнародних партнерів була проведена оцінка роботи антикорупційного бюро і висновки були направлені президенту і в парламент. А також будуть опубліковані на сайті НАБУ.

Він зазначив, що це не аудит, а лише експертна оцінка і наголосив, що ще є над чим працювати, зокрема,  у вдосконаленні внутрішньої роботи.

При цьому Ситник додав, що не боїться жодного аудиту і готовий до нього у будь-який момент.

Яна Міланова, УП
Теми: НАБУСитник
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
Усі новини...
Реклама: