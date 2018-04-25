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Сытник: Только НАБУ удалось поколебать касту неприкасаемых в Украине

Среда, 25 апреля 2018, 11:37

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что за последние три года его ведомство достигло в борьбе с коррупцией больше, чем все правоохранительные органы Украины за последние 20 лет.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

По его словам, недавно исполнилось три года с момента подписания президентом указа о создании НАБУ и за это время уже можно делать какие-то промежуточные выводы о работе антикоррупционного органа.

"Наконец мы пошатнули касту неприкасаемых в Украине. За три года мы сделали то, что не смогли сделать другие правоохранительные органы Украины за последние 20 лет", - сказал Сытник.

Он отметил, что работники НАБУ успешно проходят испытания психологическим давлением и большими деньгами. Например, не покусились на взятку в полмиллиона долларов.

"Мы создали молодую профессиональную команду, которая является уникальной как для правоохранительных органов, так и для Украины в целом", - сказал директор НАБУ.

Он добавил, что сейчас в ведомстве работает 650 работников из 700 возможных, а это не более, чем штат рабочих областного управления Службы безопасности.

Также Сытник рассказал, что с октября прошлого года с участием международных партнеров была проведена оценка работы антикоррупционного бюро и выводы были направлены президенту и в парламент. А также будут опубликованы на сайте НАБУ.

Он отметил, что это не аудит, а только экспертная оценка и отметил, что еще есть над чем работать, в частности, в совершенствовании внутренней работы.

При этом Сытник добавил, что не боится аудита и готов к нему в любой момент.

Яна Миланова, УП
Темы: НАБУСытник
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