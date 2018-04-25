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Тимошенко та Бойко знову серед анти-лідерів голосувань у Раді - КВУ

Середа, 25 квітня 2018, 13:03

Співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко проігнорували найбільше голосувань Верховної Ради у квітні.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Зазначається, що Бойко взяв участь в 9% голосувань. Він натиснув "за", "проти" чи "утримався" 24 рази із загалом 267 можливих.

Повідомляється, що серед іншого він не голосував щодо прийняття за основу законопроектів про нацбезпеку та щодо розподілу керівних посад у Комітетах ВР.

У КВУ наголошують, що політик був зареєстрований на всіх дванадцяти пленарних засіданнях квітня.

У свою чергу, голова фракції ВО "Батьківщина" взяла участь в 31% голосувань, проголосувавши 84 рази.

У комітеті виборців повідомляють, що Тимошенко не голосувала щодо законопроектів із децентралізації, зокрема, щодо прийняття в цілому законопроекту про створення об’єднаних громад навколо міст обласного значення, а також нової редакції закону про службу в органах місцевого самоврядування.

В організації додають, що вона також  була зареєстрована на всіх засіданнях ВР.  

 

"Максим Бурбак із "Народного Фронту" взяв участь у трохи більше, ніж половині голосувань ВР – 59%. Політик проголосував 158 разів (із них 2 – "проти"). Відвідав дев’ять засідань ВР, ще на трьох був відсутній через хворобу", - повідомляють у КВУ.

Зазначається, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко та голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк проголосували в 65% випадків.

"При цьому Олег Ляшко частіше за інших лідерів фракцій голосував "проти" – 21 раз. Зокрема, політик не підтримав включення до порядку денного ВР низки законопроектів. Лідер РПЛ відвідав одинадцять засідань, "Самопомочі" – дев’ять", - сказано у повідомленні.

За даними КВУ, найвищі показники голосувань в Артура Герасимова із БПП. Він взяв участь у 88% голосувань та був зареєстрований на всіх засіданнях ВР.

Всього в квітні було проведено дванадцять пленарних засідань ВРУ, на яких відбулося 267 голосувань.

Раніше повідомлялося, що упродовж березня співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер ВО "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропустили 90% голосувань у Верховній Раді.

Українська правда

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Теми: КВУТимошенкоБойкоВерховна Рада
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