Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко и Бойко снова среди анти-лидеров голосований в Раде - КИУ

Среда, 25 апреля 2018, 13:03

Соглава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко проигнорировали больше всегоголосований Верховной Рады в апреле.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что Бойко принял участие в 9% голосований. Он нажал "за", "против" или "воздержался" 24 раза из всего 267 возможных.

Сообщается, что среди прочего он не голосовал при принятии за основу законопроектов о нацбезопасности и о распределении руководящих должностей в комитетах ВР.

В КИУ отмечают, что политик был зарегистрирован на всех двенадцати пленарных заседаниях апреля.

В свою очередь, глава фракции ВО "Батькивщина" приняла участие в 31% голосований, проголосовав 84 раза.

В комитете избирателей сообщают, что Тимошенко не голосовала по законопроектам по децентрализации, в частности, принятие в целом законопроекта о создании объединенных общин вокруг городов областного значения, а также новой редакции закона о службе в органах местного самоуправления.

В организации добавляют, что она также была зарегистрирована на всех заседаниях ВР.

 

"Максим Бурбак с "Народного Фронта" принял участие в чуть более, чем половине голосований ВР - 59%. Политик проголосовал 158 раз (из них 2 - "против "). Посетил девять заседаний ВР, еще на трех отсутствовал по болезни", - сообщают в КИУ.

Отмечается, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и глава фракции "Самопомич" Олег Березюк проголосовали в 65% случаев.

"При этом Олег Ляшко чаще других лидеров фракций голосовал "против" - 21 раз. В частности, политик не поддержал включение в повестку дня ВР ряда законопроектов. Лидер РПЛ посетил одиннадцать заседаний, "Самопомичи" - девять", - говорится в сообщении .

По данным КИУ, высокие показатели голосований в Артура Герасимова с БПП. Он принял участие в 88% голосований и был зарегистрирован на всех заседаниях ВР.

Всего в апреле было проведено двенадцать пленарных заседаний ВРУ, на которых произошло 267 голосований.

Ранее сообщалось, что в течение марта соглава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустили 90% голосований в Верховной Раде.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КИУТимошенкоБойкоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
КИУ
Глухонемые выборы
"Слуга народа" - виртуальная политическая сила с возможной тенизацией — КИУ
В КИУ назвали нардепов, которые пропустили почти весь "турборежим"
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: