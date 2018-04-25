Тимошенко и Бойко снова среди анти-лидеров голосований в Раде - КИУ

Соглава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко проигнорировали больше всегоголосований Верховной Рады в апреле.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что Бойко принял участие в 9% голосований. Он нажал "за", "против" или "воздержался" 24 раза из всего 267 возможных.

Сообщается, что среди прочего он не голосовал при принятии за основу законопроектов о нацбезопасности и о распределении руководящих должностей в комитетах ВР.

В КИУ отмечают, что политик был зарегистрирован на всех двенадцати пленарных заседаниях апреля.

В свою очередь, глава фракции ВО "Батькивщина" приняла участие в 31% голосований, проголосовав 84 раза.

В комитете избирателей сообщают, что Тимошенко не голосовала по законопроектам по децентрализации, в частности, принятие в целом законопроекта о создании объединенных общин вокруг городов областного значения, а также новой редакции закона о службе в органах местного самоуправления.

В организации добавляют, что она также была зарегистрирована на всех заседаниях ВР.

"Максим Бурбак с "Народного Фронта" принял участие в чуть более, чем половине голосований ВР - 59%. Политик проголосовал 158 раз (из них 2 - "против "). Посетил девять заседаний ВР, еще на трех отсутствовал по болезни", - сообщают в КИУ.

Отмечается, что лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и глава фракции "Самопомич" Олег Березюк проголосовали в 65% случаев.

"При этом Олег Ляшко чаще других лидеров фракций голосовал "против" - 21 раз. В частности, политик не поддержал включение в повестку дня ВР ряда законопроектов. Лидер РПЛ посетил одиннадцать заседаний, "Самопомичи" - девять", - говорится в сообщении .

По данным КИУ, высокие показатели голосований в Артура Герасимова с БПП. Он принял участие в 88% голосований и был зарегистрирован на всех заседаниях ВР.

Всего в апреле было проведено двенадцать пленарных заседаний ВРУ, на которых произошло 267 голосований.

Ранее сообщалось, что в течение марта соглава фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустили 90% голосований в Верховной Раде.