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У Херсоні арештували "довірену особу Путіна". Адвокат каже, вона вагітна

Середа, 25 квітня 2018, 13:36
У Херсоні арештували довірену особу Путіна. Адвокат каже, вона вагітна

Херсонський міськсуд заарештував на 60 діб без застави затриману на адмінкордоні з Кримом Олену Одновол, керівницю кримського відділення російського громадського руху "Волонтери перемоги" та довірену особу президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Крим.Реалії

Зазначається, що на думку її захисника Ігоря Мокіна, у слідства недостатньо доказів для оголошення їй підозри й арешту.

Також раніше він заявив, що Одновол на 5 місяці вагітності.

За даними агентства, лікар, який проводив обстеження затриманої перед засіданням суду, повідомив, що "вона в нормі".

Раніше українські правоохоронці оголосили підозру жінці, яка збирала підписи на підтримку Володимира Путіна в анексованому Росією Криму.

Як повідомлялося, 23 квітня в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники затримали й передали Службі безпеки України "жінку, яка організувала та проводила збір підписів за кандидата у президенти РФ Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Криму в 2018 році".

Про затримання повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За даними прокуратури АРК, громадянка України діяла в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації "Волонтери перемоги" – і як довірена особа кандидата в президенти РФ збирала в Криму підписи на його підтримку на "виборах".

На думку правоохоронців, таким чином жінка  сприяла "у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості".

Українська правда

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Теми: Херсонська областьсудПутінКримвибори
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