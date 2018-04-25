У Херсоні арештували "довірену особу Путіна". Адвокат каже, вона вагітна
Херсонський міськсуд заарештував на 60 діб без застави затриману на адмінкордоні з Кримом Олену Одновол, керівницю кримського відділення російського громадського руху "Волонтери перемоги" та довірену особу президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє Крим.Реалії
Зазначається, що на думку її захисника Ігоря Мокіна, у слідства недостатньо доказів для оголошення їй підозри й арешту.
Також раніше він заявив, що Одновол на 5 місяці вагітності.
За даними агентства, лікар, який проводив обстеження затриманої перед засіданням суду, повідомив, що "вона в нормі".
Раніше українські правоохоронці оголосили підозру жінці, яка збирала підписи на підтримку Володимира Путіна в анексованому Росією Криму.
Як повідомлялося, 23 квітня в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники затримали й передали Службі безпеки України "жінку, яка організувала та проводила збір підписів за кандидата у президенти РФ Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Криму в 2018 році".
Про затримання повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.
За даними прокуратури АРК, громадянка України діяла в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації "Волонтери перемоги" – і як довірена особа кандидата в президенти РФ збирала в Криму підписи на його підтримку на "виборах".
На думку правоохоронців, таким чином жінка сприяла "у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості".