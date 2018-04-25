У Херсоні арештували "довірену особу Путіна". Адвокат каже, вона вагітна

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Середа, 25 квітня 2018, 13:36

Херсонський міськсуд заарештував на 60 діб без застави затриману на адмінкордоні з Кримом Олену Одновол, керівницю кримського відділення російського громадського руху "Волонтери перемоги" та довірену особу президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Крим.Реалії

Зазначається, що на думку її захисника Ігоря Мокіна, у слідства недостатньо доказів для оголошення їй підозри й арешту.

Також раніше він заявив, що Одновол на 5 місяці вагітності.

За даними агентства, лікар, який проводив обстеження затриманої перед засіданням суду, повідомив, що "вона в нормі".

Раніше українські правоохоронці оголосили підозру жінці, яка збирала підписи на підтримку Володимира Путіна в анексованому Росією Криму.

Як повідомлялося, 23 квітня в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" прикордонники затримали й передали Службі безпеки України "жінку, яка організувала та проводила збір підписів за кандидата у президенти РФ Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Криму в 2018 році".

Про затримання повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За даними прокуратури АРК, громадянка України діяла в інтересах Російської Федерації, а також неурядової всеросійської громадської організації "Волонтери перемоги" – і як довірена особа кандидата в президенти РФ збирала в Криму підписи на його підтримку на "виборах".

На думку правоохоронців, таким чином жінка  сприяла "у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості".

Українська правда
Теми: Херсонська область суд Путін Крим вибори
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