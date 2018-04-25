В Херсоне арестовали "доверенное лицо Путина". Адвокат говорит, она беременна

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Среда, 25 апреля 2018, 13:36

Херсонский горсуд арестовал на 60 суток без залога задержанную на админгранице с Крымом Елену Одновол, руководительницу крымского отделения российского общественного движения "Волонтеры победы" и доверенное лицо президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Крым.Реалии

Отмечается, что по мнению ее защитника Игоря Мокина, у следствия недостаточно доказательств для объявления ей подозрения и ареста.

Также ранее он заявил, что Одновол на 5 месяце беременности.

По данным агентства, врач, проводивший обследование задержанной перед заседанием суда, сообщил, что "она в норме".

Ранее украинские правоохранители объявили подозрение женщине, которая собирала подписи в поддержку Владимира Путина в аннексирована Россией Крыма.

Как сообщалось, 23 апреля в контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" пограничники задержали и передали Службе безопасности Украины "женщину, которая организовала и проводила сбор подписей за кандидата в президенты РФ Владимира Путина на временно оккупированной территории Крыма в 2018 году".

О задержании сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По данным прокуратуры АРК, гражданка Украины действовала в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" – и как доверенное лицо кандидата в президенты РФ собирала в Крыму подписи в его поддержку на "выборах".

По мнению правоохранителей, таким образом женщина способствовала "в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности".

Украинская правда
Темы: Херсонская область суд Путин Крым виборы
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