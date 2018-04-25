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Новий ракетний комплекс: Порошенко дав оборонпрому термінове завдання

Середа, 25 квітня 2018, 14:44

Президент Петро Порошенко поставив перед українським оборонпромом завдання розпочати серійне виробництво новітнього високоточного ракетного комплексу "Вільха" вже цього року.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook за результатами візиту на завершальні випробування зброї в Херсонській області.

"Я поставив завдання, щоб ракета пішла в серійне виробництво вже у 2018 році", - каже він.

За словами глави держави, "Вільха" зібрана повністю з українських комплектуючих і здатна значно підвищити ефективність підрозділів Збройних сил України.

Порошенко розповів, що ракетний комплекс "Вільха" в 10 разів точніше, ніж старі системи залпового вогню, які знаходяться на озброєнні ще з часів Радянського Союзу.

Він додав, що також поставив перед українським оборонно-промисловим комплексом завдання розробити крилаті ракети.

Як повідомлялося, 10 квітня на півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха".

Українська правда
Теми: ПорошенкозброяЗбройні силивиробництво
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