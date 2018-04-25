Новий ракетний комплекс: Порошенко дав оборонпрому термінове завдання

Президент Петро Порошенко поставив перед українським оборонпромом завдання розпочати серійне виробництво новітнього високоточного ракетного комплексу "Вільха" вже цього року.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook за результатами візиту на завершальні випробування зброї в Херсонській області.

"Я поставив завдання, щоб ракета пішла в серійне виробництво вже у 2018 році", - каже він.

За словами глави держави, "Вільха" зібрана повністю з українських комплектуючих і здатна значно підвищити ефективність підрозділів Збройних сил України.

Порошенко розповів, що ракетний комплекс "Вільха" в 10 разів точніше, ніж старі системи залпового вогню, які знаходяться на озброєнні ще з часів Радянського Союзу.

Він додав, що також поставив перед українським оборонно-промисловим комплексом завдання розробити крилаті ракети.

Як повідомлялося, 10 квітня на півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха".