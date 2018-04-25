Новый ракетный комплекс: Порошенко дал оборонпрому срочное задание

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Среда, 25 апреля 2018, 14:44

Президент Петр Порошенко поставил перед украинским оборонпромом задачу начать серийное производство новейшего высокоточного ракетного комплекса "Ольха" уже в этом году.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook по результатам визита на заключительные испытания оружия в Херсонской области.

"Я поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году", - говорит он.

По словам главы государства, "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих и способна значительно повысить эффективность подразделений Вооруженных сил Украины.

Порошенко рассказал, что ракетный комплекс "Ольха" в 10 раз точнее, чем старые системы залпового огня, находящиеся на вооружении еще со времен Советского Союза.

Он добавил, что также поставил перед украинским оборонно-промышленным комплексом задачу разработать крылатые ракеты.

Как сообщалось, 10 апреля на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

Украинская правда
Темы: Порошенко оружие Вооруженные силы производство
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