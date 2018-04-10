На Одещині стартували випробування ракетного комплексу "Вільха"

На півдні Одеської області розпочалися державні випробування ракетного комплексу "Вільха".

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оборони.

За словами Секретаря РНБО Олександра Турчинова, державні випробування "стали фіналізацією масштабного проекту українських вчених, конструкторів та виробничників".

"Завдяки зусиллям усіх, хто працював над цим проектом, ми отримали потужну ракетну зброю, яка за всіма показниками краща за російський аналог "Смерч", - заявив Турчинов.

Він зазначив, що випробування проходитимуть у декілька етапів, під час яких замовником перевірятимуться на відповідність заданим параметрам усі тактико-технічні характеристики ракет, які запускатимуться в повному бойовому спорядженні.

Секретар РНБО додав, що після завершення цих масштабних державних випробувань ракетні комплекси "Вільха" будуть взяті на озброєння, а український ОПК почне їх серійне виробництво.

Як повідомлялося, 22 грудня 2017 року пройшло успішне випробування українського ракетного комплексу "Вільха".

Тоді під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність нового твердого ракетного палива, та надійність враження цілі бойовою частиною ракети.

У січні 2018 року президент Петро Порошенко наказав закінчити у 2018 році випробування та почати будівництво ракетного комплексу "Вільха".