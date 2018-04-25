Депутатку від "Свободи" звільнили з роботи через скандал із Гітлером

Депутата Львівської міськради від "ВО "Свобода" Мар'яну Батюк, яка опинилась в центрі скандалу через пост у соцмережі із привітанням Адольфа Гітлера, звільнили з посади заступника директора школи.

Про це повідомив мер Львова та голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий у Facebook.

"Заступниця директора школи, яка публічно захоплюється Гітлером, звільнена з роботи", - написав він.

Садовий пояснив, що "свободівка" Мар'яна Батюк стверджувала, що її акаунт у FB зламали, але перевірити це не дозволила.

"(Батюк, – ред.) від пропозиції надати доступ ІТ-спеціалістам для перевірки цієї версії відмовилась двічі", - написав Садовий.

Він додав, що Батюк має на це право.

"А наше право не допускати до львівських дітей вчителів (тим більше істориків!), для яких Гітлер – це герой", - написав Садовий.

Він також додав, що чекає публічної позиції партії "Свобода" щодо Батюк.

У прес-службі ВО "Свобода" відзначили, що Батюк оскаржуватиме своє звільнення.

"Мар'яна стверджувала і особисто коментувала, що її сторінку було зламано. Своє звільнення вона оскаржуватиме у суді, де доводитиме свою невинуватість", - сказала речник партії Христина Равлюк.

На запитання про те, чому Батюк відмовилася надати доступ до своєї сторінки ІТ-спеціалістам для перевірки правдивості своїх слів, Равлюк сказала:

"У судовому порядку вона оскаржуватиме і там даватиме пояснення".

Вона також наголосила, що у "Свободі" вважають "Гітлера і Сталіна злочинцями, які знищували українців", і це навіть записано у їхній "програмі захисту українців, пункт 7.4".

Раніше повідомлялось, що політична сила "ВО "Свобода" опинилась в центрі скандалу через пост із привітанням з днем народження Адольфа Гітлера, поширений на Facebook-сторінці депутата Львівської міської ради від "ВО "Свобода" Мар'яни Батюк.