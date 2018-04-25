Депутата от "Свободы" уволили с работы из-за скандала с Гитлером

Депутата Львовского горсовета от "ВО "Свобода" Марьяну Батюк, которая оказалась в центре скандала из-за поста в соцсети с приветствием Адольфа Гитлера, уволили с должности заместителя директора школы.

Об этом сообщил мэр Львова и председатель партии "Самопомич" Андрей Садовый в Facebook.

"Заместитель директора школы, которая публично восхищается Гитлером, уволена с работы", - написал он.

Садовый объяснил, что "свободовка" Марьяна Батюк утверждала, что ее аккаунт в FB взломали, но проверить это она не разрешила.

"(Батюк, – ред.) от предложения предоставить доступ ИТ-специалистам для проверки этой версии отказалась дважды", - написал Садовый.

Он добавил, что Батюк имеет на это право.

"А наше право не допускать к львовским детям учителей (тем более историков!), для которых Гитлер – это герой", - написал Садовый.

Он также добавил, что ждет публичной позиции партии "Свобода" относительно Батюк.

В пресс-службе ВО "Свобода" отметили, что Батюк обжалует свое увольнение.

"Марьяна утверждала и лично комментировала, что ее страница была взломана. Свое увольнение она обжалует в суде, где будет доказывать свою невиновность", - сказала пресс-секретарь партии Кристина Равлюк.

На вопрос о том, почему Батюк отказалась предоставить доступ к своей странице ИТ-специалистам для проверки правдивости своих слов, Равлюк сказала:

"В судебном порядке она будет оспаривать и там давать объяснения".

Она также отметила, что в "Свободе" считают "Гитлера и Сталина преступниками, которые уничтожали украинцев", и это даже записано в их "программе защиты украинцев, пункт 7.4".

Ранее сообщалось, что политическая сила "ВО" Свобода "оказалась в центре скандала из-за поста с поздравлением с днем ​​рождения Адольфа Гитлера, размещенном на Facebook-странице депутата Львовского городского совета от "ВО "Свобода" Марьяны Батюк.