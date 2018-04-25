Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСП позволил арестовать киевского судью-взяточника

Среда, 25 апреля 2018, 16:50

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей судьи Голосеевского райсуда Киева, который 23 апреля был задержан на взятке.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

Отмечается, что 25 апреля в ВСР поступило представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Голосеевского райсуда Андрея Новака.

Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В пресс-центре добавляют, что до подачи добавлены копии материалов, которыми обоснованы его доводы.

В частности, в представлении указывалось, что Новак, находясь на свободе, сможет скрываться от органов досудебного расследования и суда, уничтожить документы, имеющие существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления незаконно влиять на свидетелей и других подозреваемых и препятствовать уголовному производству иным образом.

"Оценивая представление, пришел к выводу, что оно является мотивированным, что подтверждается, в том числе, предоставленными на его обоснование доказательствами. Учитывая приведенные в представлении риски, соразмерность между независимостью, неприкосновенностью судьи и последствиями содержания под стражей в связи с подозрением в совершении уголовного преступления, считаю, что представление подлежит удовлетворению", - заявил член ВСР Владимир Комков.

Ранее судье Голосеевского райсуда, попавшемуся на взятке, объявили о подозрении.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро по материалам Службы безопасности 23 апреля задержали судью Голосеевского райсуда Киева при получении 1000 долларов взятки.

Украинская правда
Темы: судвзяткаарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: