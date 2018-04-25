ВСП позволил арестовать киевского судью-взяточника

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей судьи Голосеевского райсуда Киева, который 23 апреля был задержан на взятке.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

Отмечается, что 25 апреля в ВСР поступило представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Голосеевского райсуда Андрея Новака.

Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В пресс-центре добавляют, что до подачи добавлены копии материалов, которыми обоснованы его доводы.

В частности, в представлении указывалось, что Новак, находясь на свободе, сможет скрываться от органов досудебного расследования и суда, уничтожить документы, имеющие существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления незаконно влиять на свидетелей и других подозреваемых и препятствовать уголовному производству иным образом.

"Оценивая представление, пришел к выводу, что оно является мотивированным, что подтверждается, в том числе, предоставленными на его обоснование доказательствами. Учитывая приведенные в представлении риски, соразмерность между независимостью, неприкосновенностью судьи и последствиями содержания под стражей в связи с подозрением в совершении уголовного преступления, считаю, что представление подлежит удовлетворению", - заявил член ВСР Владимир Комков.

Ранее судье Голосеевского райсуда, попавшемуся на взятке, объявили о подозрении.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро по материалам Службы безопасности 23 апреля задержали судью Голосеевского райсуда Киева при получении 1000 долларов взятки.