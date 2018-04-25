МЗС України направило ноту протесту РФ через переведення Сущенка до "одиночки"

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Середа, 25 квітня 2018, 21:49

Міністерство закордонних справ України направило РФ ноту протесту щодо зміни умов тримання під вартою незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Про це повідомила прес-секретар МЗС України Маряна Беца у Twitter.

"Надіслали ноту протесту РФ щодо зміни обставин тримання під вартою Сущенка.Очевидний психологічний тиск, зокрема і з огляду на зміну адвоката", - написала речниця.

Нагадаємо, напередодні Сущенка вивезли співкамерника. Тобто він тепер опинився в "одиночці".

Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

27 березня 2018 року Московський міськсуд продовжив арешт Сущенка на шість місяців.

У відповідь МЗС України висловило рішучий протест.

Українська правда
Теми: МЗС Росія політв'язні
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