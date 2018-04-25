МИД Украины направил ноту протеста РФ из-за перевода Сущенко в "одиночку"

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Среда, 25 апреля 2018, 21:49

Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста из-за изменения условий содержания под стражей незаконно задержанного в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Прислали ноту протеста РФ по изменению обстоятельств содержания под стражей Сущенка. Очевидное психологическое давление, в том числе учитывая изменение адвоката", - написала пресс-секретарь.

Напомним, накануне Сущенко вывезли сокамерника. То есть он теперь оказался в "одиночке".

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

27 марта 2018 года Московский горсуд продлил на шесть месяцев арест украинского журналиста Романа Сущенко.

В ответ МИД Украины выразило решительный протест.

Украинская правда
Темы: МИД Росcия политзаключенные
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