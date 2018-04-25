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Фейгін: Справу Сущенка вестиме інший адвокат

Середа, 25 квітня 2018, 03:43

Марк Фейгін, якого позбавили статусу адвоката у РФ, заявив, що справу українського політв'язня Романа Сущенка вестиме інший адвокат, ознайомлений з процесом.

Про це він сказав у коментарі "Громадському".

"Це буде людина, якій я довіряю, це людина, знайома зі справою", – зазначив Фейгін.

Він також підкреслив, що відновити його адвокатський статус буде "практично нереально", додавши, що "проблема в судах".

"Так вийшло, що справа Сущенка стала моєю останньою в адвокатській кар'єрі. Незважаючи на позбавлення мене статусу, я відчуваю відповідальність перед Романом, який на мене сподівається, і продовжу працювати по цій справі в трохи іншій якості. У понеділок ми з Романом попрощалися швидко, по-діловому – і тепер я буду робити все, щоб привітатися з ним вже на волі.

Тут, повторюся, важлива дата – приїзд до Росії президента Макрона в кінці травня. Але є і найближча дата: вже 25 квітня – наступне засідання по справі Сущенка. У справі залишається адвокат, якого я встиг ввести в цей процес", – повідомив адвокат "Укрінформу".

"Не виключено, що до Романа прийшли офіцери ФСБ. Можливо, саме зараз вони розмовляють з ним, умовляючи продовжити роботу з іншим адвокатом, їх креатурою... За добу до цього від Сущенка вивезли співкамерника. Тобто він тепер опинився в "одиночці". Можливо, це було не випадково.

Тому я зараз не готовий розмірковувати про подальшу тактику і стратегію захисту. Потрібно, як мінімум, дочекатися середи, дізнатися, яка ситуація, а тоді вже можна буде говорити детальніше", – вважає Фейгін.

Як повідомлялось, Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката у РФ.

У Росії він був захисником Мустафи Джемілєва, Ільмі Умерова, Надії Савченко і наразі захищає українського журналіста Романа Сущенка.

У грудні 2017 року кваліфікаційна комісія Адвокатської палати Москви розглянула скаргу блогера Анатолія Шарія на Фейгіна. Пізніше засідання перенесли на січень, потім на лютий і востаннє на 24 квітня 2018 року.

Теми: СущенкоРосія
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