В ОРДО вважають, що рівень життя в них не гірше, ніж деінде в Україні

Майже половина жителів окупованої частини Донецької області вважають, що в Україні рівень життя і добробуту не є вищим, ніж у так званій "ДНР".

Про це свідчить дослідження, проведене з 10 до 26 грудня 2017 року українським офісом міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut на замовлення Міністерства інформаційної політики України.

Зокрема, показовими є оцінки щодо цін на продукти харчування. Якщо в 2016 році 58% там відповідали, що ціни краще в Україні, то в 2017 році так вважали вдвічі менше – 26%, ще 64% вважали, що немає жодної різниці (у 2016 році – 30%).

На підконтрольних Києву територіях Донеччини також погіршились оцінки рівня життя, добробуту, цін на продукти харчування, можливостей знайти роботу, рівня медичного забезпечення.

У середньому майже на 10% зменшилось переконаних, що в Україні їх рівень є вищим ніж на окупованій частині. І збільшилася кількість тих, хто вважає, що різниці між підконтрольною та окупованою частинами у рівні життя за різними показниками немає.

Найбільше погіршились оцінки щодо можливості знайти роботу: у 2016 році 63%вважали, що в Україні вони кращі, а в 2017 році так відповіли 53%. Рівень медзабезпечення у 2016 році 49% жителів вільних територій вважали вищим в Україні, а в 2017 році – 34%.

На підконтрольній Києву частині області майже вдвічі зменшилась кількість людей, які вважають судово-правову систему в Україні кращою, ніж на окупованій території (з 51% до 26%).

Третина жителів окупованих територій вважають, що в ОРДО рівень прав та свобод загалом і свободи слова зокрема вищий, ніж в Україні (30% і 32% відповідно).

Також на окупованих територіях Донеччини 33% вважають, що ватажки "ДНР" більше дослухаються до народу, ніж українська влада. 53% вважають, що різниці немає.

При цьому у жителів підконтрольної уряду частини області превалюють невпевненість у майбутньому (50%), розчарування (34%) й тривога (33%), а на окупованій частині Донеччини переважає надія на майбутнє (51%), хоча близько третини відчувають невпевненість у майбутньому (36%) і тривогу (31%).

Більшість жителів окупованих територій боїться відновлення активних бойових дій – 81%, зниження рівня життя – 40% (безробіття, відсутність постійних доходів, пенсій тощо). На третьому місці страх імовірного заморожування конфлікту – 35%.

Найбільшими страхами для жителів підконтрольних територій є відновлення бойових дій – 60%, зниження рівня життя – 53%. На третьому місці серед страхів – бездіяльність судово-правової системи і беззаконня – 24%.

Це ж дослідження показало, що по 43% жителів окупованих територій Донецької області виступають за надання їм особливого статусу у складі України та за незалежність ОРДО, а 60% хочуть союзу України з Росією..

Опитування проводили у грудні 2017 року методом особистого інтерв’ю. Вибірка на окупованій території Донецької області – 600 респондентів (гранична похибка +-4,01), а на підконтрольній Києву – 705 (гранична похибка +- 3,77%).

Аналогічне опитування щодо особливостей свідомості й ідентичності жителів підконтрольних Україні та окупованих територій Донецької області проводили з 30 травня до 13 червня 2016 року.