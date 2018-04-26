В ОРДО считают, что уровень жизни у них не хуже, чем где-либо в Украине

Жители оккупированной части Донецкой области считают, что в Украине уровень жизни и благосостояния не выше, чем в так называемой "ДНР".



Об этом свидетельствует исследование, проведенное с 10 по 26 декабря 2017 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut по заказу Министерства информационной политики Украины.



В частности, показательны оценки цен на продукты питания. Если в 2016 году 58% там отвечали, что цены лучше в Украине, то в 2017 году так считали вдвое меньше – 26%, еще 64% считали, что нет никакой разницы (в 2016 году – 30%).



На подконтрольных Киеву территориях Донетчины также ухудшились оценки уровня жизни, благосостояния, цен на продукты питания, возможностей найти работу, уровня медицинского обеспечения.



В среднем почти на 10% уменьшилось убежденных, что в Украине их уровень выше, чем на оккупированной части. И увеличилось количество тех, кто считает, что разницы между подконтрольной и оккупированной частями в уровне жизни по разным показателям нет.



Больше всего ухудшились оценки по возможности найти работу: в 2016 году 63% считали, что в Украине они лучшие, а в 2017 году так ответили 53%. Уровень медобеспечения в 2016 году 49% жителей свободных территорий считали более высоким в Украине, а в 2017 году – 34%.



На подконтрольной Киеву части области почти вдвое уменьшилось количество людей, которые считают судебно-правовую систему в Украине лучше, чем на оккупированной территории (с 51% до 26%).

При этом у жителей подконтрольной правительству части области преобладают неуверенность в будущем (50%), разочарование (34%) и тревога (33%), а на оккупированной части Донбасса преобладает надежда на будущее (51%), хотя около трети испытывают неуверенность в будущем (36%) и тревогу (31%).



Большинство жителей оккупированных территорий боится возобновления активных боевых действий – 81%, снижение уровня жизни – 40% (безработица, отсутствие постоянных доходов, пенсий и т.д.). На третьем месте страх вероятного замораживания конфликта – 35%.



Самыми серьезными страхами для жителей подконтрольных территорий является возобновления боевых действий – 60%, снижение уровня жизни – 53%. На третьем месте среди страхов – бездействие судебно-правовой системы и беззаконие – 24%.

Это же исследование показало, что по 43% жителей оккупированных территорий Донецкой области выступают за предоставление им особого статуса в составе Украины и за независимость ОРДО и 60% хотят союза Украины с Россией.



Опрос проводился в декабре 2017 года методом личного интервью. Выборка на оккупированной территории Донецкой области – 600 респондентов (предельная погрешность +-4,01), а на подконтрольной Киеву – 705 (предельная погрешность +- 3,77%).



Аналогичный опрос об особенностях сознания и идентичности жителей подконтрольных Украине и оккупированных территорий Донецкой области проводили с 30 мая по 13 июня 2016 года.