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В ОРДО считают, что уровень жизни у них не хуже, чем где-либо в Украине

Четверг, 26 апреля 2018, 09:58

Почти половина жителей оккупированной части Донецкой области считают, что в Украине уровень жизни и благосостояния не выше, чем в так называемой "ДНР".

Об этом свидетельствует исследование, проведенное с 10 по 26 декабря 2017 года украинским офисом международного исследовательского агентства IFAK Institut по заказу Министерства информационной политики Украины.

 
 

В частности, показательны оценки цен на продукты питания. Если в 2016 году 58% там отвечали, что цены лучше в Украине, то в 2017 году так считали вдвое меньше – 26%, еще 64% считали, что нет никакой разницы (в 2016 году – 30%).

На подконтрольных Киеву территориях Донетчины также ухудшились оценки уровня жизни, благосостояния, цен на продукты питания, возможностей найти работу, уровня медицинского обеспечения.

В среднем почти на 10% уменьшилось убежденных, что в Украине их уровень выше, чем на оккупированной части. И увеличилось количество тех, кто считает, что разницы между подконтрольной и оккупированной частями в уровне жизни по разным показателям нет.

Больше всего ухудшились оценки по возможности найти работу: в 2016 году 63% считали, что в Украине они лучшие, а в 2017 году так ответили 53%. Уровень медобеспечения в 2016 году 49% жителей свободных территорий считали более высоким в Украине, а в 2017 году – 34%.

На подконтрольной Киеву части области почти вдвое уменьшилось количество людей, которые считают судебно-правовую систему в Украине лучше, чем на оккупированной территории (с 51% до 26%).

 
 
 
 
 

Треть жителей оккупированных территорий считают, что в ОРДО уровень прав и свобод в целом и свободы слова в частности выше, чем в Украине (30% и 32% соответственно).

 
 

Также на оккупированных территориях Донетчины 33% считают, что главари "ДНР" больше прислушиваются к народу, чем украинские власти. 53% считают, что разницы нет.

 

При этом у жителей подконтрольной правительству части области преобладают неуверенность в будущем (50%), разочарование (34%) и тревога (33%), а на оккупированной части Донбасса преобладает надежда на будущее (51%), хотя около трети испытывают неуверенность в будущем (36%) и тревогу (31%).

Большинство жителей оккупированных территорий боится возобновления активных боевых действий – 81%, снижение уровня жизни – 40% (безработица, отсутствие постоянных доходов, пенсий и т.д.). На третьем месте страх вероятного замораживания конфликта – 35%.

Самыми серьезными страхами для жителей подконтрольных территорий является возобновления боевых действий – 60%, снижение уровня жизни – 53%. На третьем месте среди страхов – бездействие судебно-правовой системы и беззаконие – 24%.

 
 
 

Это же исследование показало, что по 43% жителей оккупированных территорий Донецкой области выступают за предоставление им особого статуса в составе Украины и за независимость ОРДО и 60% хотят союза Украины с Россией.

Опрос проводился в декабре 2017 года методом личного интервью. Выборка на оккупированной территории Донецкой области – 600 респондентов (предельная погрешность +-4,01), а на подконтрольной Киеву – 705 (предельная погрешность +- 3,77%).

Аналогичный опрос об особенностях сознания и идентичности жителей подконтрольных Украине и оккупированных территорий Донецкой области проводили с 30 мая по 13 июня 2016 года.

Алена Рощенко, УП
Темы: социологияопросДонецкая областьДонбассоккупация
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