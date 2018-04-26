Суд запропонував Януковичу змінити адвокатів

Оболонський районний суд Києва запропонував екс-президенту Віктору Януковичу, якого звинувачують у державній зраді, змінити адвокатів на стадії судових дебатів.

Про це йдеться в судовій повістці, опублікованій в газеті "Урядовий кур’єр" 26 квітня.

"Суд, згідно з ч. 3 ст. 324 КПК, пропонує обвинуваченому у разі, якщо подальша участь у судовому провадженні захисників адвокатського об’єднання "АВЕР ЛЄКС" неможлива, обрати собі іншого захисника", - йдеться в повідомленні.

Також у суді зазначили, що можуть надати державного адвоката для захисту Януковича.

Крім того, суд викликав Януковича на засідання 3 і 4 травня.

Захистом Януковича займається об’єднання AVER Lex на чолі з адвокатом Віталієм Сердюком.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу щодо держзради Януковича, 19 квітня перейшов до стадії судових дебатів.

Адвокати Януковича заявили, що мають розпорядження від свого підзахисного не брати участь у дебатах до моменту, поки не будуть заслухані всі свідки та розглянуті всі матеріали захисту.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко наголосив, що суд заслухав усіх свідків, яких мав допитати, та володіє повною картиною того, що сталося.

На знак протесту адвокати залишили залу судового засідання. Вони викликали поліцію і написали заяву про "злочин" суддів та прокурорів.

Дев'ятко оголосив перерву в засіданні до 10.00 3 травня. Цього дня та 4 травня мають відбутися судові дебати. У разі неявки адвокатів суд розгляне варіант про залучення захисника із центру правової допомоги.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судочинство, оскільки той не з'являється особисто на допити і в суд, переховуючись від правосуддя в Росії.

Януковича підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Генеральна прокуратура розглядає як "незаперечне документальне підтвердження" державної зради Януковича його звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про використання російських збройних сил для "відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України".