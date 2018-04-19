Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати Януковича викликали поліцію після засідання суду

Четвер, 19 квітня 2018, 23:24

Адвокати екс-президента Віктора Януковича викликали поліцію після засідання Оболонського районного суду Києва і написали заяву про "злочин" суддів та прокурорів.

Про це повідомив кореспондент Української правди.

Захисники Януковича Віталій Сердюк та Ігор Федоренко викликали поліцію після того, як головуючий суддя Владислав Дев'ятко оголосив про перехід до стадії судових дебатів і самі адвокати покинули засідання.

Сердюк та Федоренко подали до поліції заяви "про порушення права Януковича В. Ф. на захист".

У заяві від імені Сердюка стверджується, що "відносно Януковича вчинено злочин, передбачений ст. 374 порушення права на захист, шляхом ухвалення неправосудного рішення про відмову допитувати свідків захисту".

Відповідний "злочин", згідно із заявою Сердюка, "організовано та замовлено вищим керівництвом держави та ГПУ, зокрема Юрієм Луценко, виконано суддями Тітовим, Дев’ятко, Вассалатієм за співучасті Кравченко та Кримова (прокурорами у цій справі – УП)".

19 квітня 2018 року Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича, перейшов до стадії судових дебатів.

Захист Януковича заявив, що це рішення "не законне і прийняте під грубим політичним тиском".

На знак протесту адвокати залишили залу судового засідання.

Суддя оголосив перерву в засіданні до 3 травня.

На засіданні в четвер суд заслухав свідка захисту екс-начальника Генштабу ЗСУ і екс-командувача ВМС Юрія Ільїна, який давав свідчення шляхом відеомосту з анексованого Росією Криму.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсудсправа про держзраду
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:07
Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
Усі новини...
Реклама: