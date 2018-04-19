Адвокати Януковича викликали поліцію після засідання суду

Адвокати екс-президента Віктора Януковича викликали поліцію після засідання Оболонського районного суду Києва і написали заяву про "злочин" суддів та прокурорів.

Про це повідомив кореспондент Української правди.

Захисники Януковича Віталій Сердюк та Ігор Федоренко викликали поліцію після того, як головуючий суддя Владислав Дев'ятко оголосив про перехід до стадії судових дебатів і самі адвокати покинули засідання.

Сердюк та Федоренко подали до поліції заяви "про порушення права Януковича В. Ф. на захист".

У заяві від імені Сердюка стверджується, що "відносно Януковича вчинено злочин, передбачений ст. 374 порушення права на захист, шляхом ухвалення неправосудного рішення про відмову допитувати свідків захисту".

Відповідний "злочин", згідно із заявою Сердюка, "організовано та замовлено вищим керівництвом держави та ГПУ, зокрема Юрієм Луценко, виконано суддями Тітовим, Дев’ятко, Вассалатієм за співучасті Кравченко та Кримова (прокурорами у цій справі – УП)".

19 квітня 2018 року Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу щодо державної зради екс-президента Віктора Януковича, перейшов до стадії судових дебатів.

Захист Януковича заявив, що це рішення "не законне і прийняте під грубим політичним тиском".

На знак протесту адвокати залишили залу судового засідання.

Суддя оголосив перерву в засіданні до 3 травня.

На засіданні в четвер суд заслухав свідка захисту екс-начальника Генштабу ЗСУ і екс-командувача ВМС Юрія Ільїна, який давав свідчення шляхом відеомосту з анексованого Росією Криму.