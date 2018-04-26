Суд предложил Януковичу сменить адвокатов

Оболонский районный суд Киева предложил экс-президенту Виктору Януковичу, которого обвиняют в государственной измене, изменить адвокатов на стадии судебных прений.

Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в газете "Урядовий кур’єр" 26 апреля.

"Суд, согласно ч. 3 ст. 324 УПК, предлагает обвиняемому в случае, если дальнейшее участие в судебном производстве защитников адвокатского объединения "АВЕР ЛЕКС" невозможно, выбрать себе другого защитника", - говорится в сообщении.

Также в суде отметили, что могут предоставить государственного адвоката для защиты Януковича.

Кроме того, суд вызвал Януковича на заседание 3 и 4 мая.

Защитой Януковича занимается объединения AVER Lex во главе с адвокатом Виталием Сердюком.

Напомним, Оболонский районный суд Киева, который рассматривает дело о госизмены Януковича, 19 апреля перешел к стадии судебных прений.

Адвокаты Януковича заявили, что имеют распоряжение от своего подзащитного не участвовать в дебатах до момента, пока не будут заслушаны все свидетели и рассмотрены все материалы защиты.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что суд заслушал всех свидетелей, которых должен был допросить, и обладает полной картиной произошедшего.

В знак протеста адвокаты покинули зал судебного заседания. Они вызвали полицию и написали заявление о "преступлении" судей и прокуроров.

Девятко объявил перерыв в заседании до 10.00 3 мая. В этот день и 4 мая должны состояться судебные дебаты. В случае неявки адвокатов суд рассмотрит вариант о привлечении защитника из центра правовой помощи.

Оболонский райсуд Киева осуществляет относительно Януковича специальное заочное судопроизводство, поскольку тот не является лично на допросы и в суд, скрываясь от правосудия в России.



Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.



Генеральная прокуратура рассматривает как "неоспоримое документальное подтверждение" государственной измены Януковича его обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об использовании российских вооруженных сил для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".