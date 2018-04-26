Біометричний контроль в Україні пройшли 193 тисячі осіб – переважно росіяни

Всього з початку року понад 193 тисячі осіб пройшли біометричний контроль на українському кордоні, із них майже три чверті – громадяни Росії.

Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби.

"Всього з початку 2018 року оформлено понад 193 тисячі осіб, із них – понад 140 тисяч – громадяни Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що введений біометричний контроль підвищує безпеку як на кордоні, так і в країні.

Біометричний контроль для громадян 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику, на українському кордоні запрацював з 1 січня 2018 року.

Обов’язкова фіксація біометричних даних здійснюється у 157 пунктах пропуску та 3 контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Раніше повідомлялося, що за 2017 рік в Україну на постійне місце проживання переїхали 4 тисячі 27 іноземних громадян, найбільше – із Росії.

Нещодавно міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що 3 мільйони українців, або майже кожен 12-й, живуть наразі у Росії.