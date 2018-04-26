Биометрический контроль в Украине прошли 193 тысячи человек – в основном россияне

Всего с начала года более 193 тысяч человек прошли биометрический контроль на украинской границе, из них почти три четверти – граждане России.

Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы.

"Всего с начала 2018 года оформлено более 193 тысяч человек, из них – более 140 тысяч – граждане России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введенный биометрический контроль повышает безопасность, как на границе, так и в стране.

Биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска, на украинской границе заработал с 1 января 2018 года.

Обязательная фиксация биометрических данных осуществляется в 157 пунктах пропуска и 3 контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Ранее сообщалось, что за 2017 год в Украину на постоянное место жительства переехали 4 тысячи 27 иностранных граждан, больше всего – из России.

Недавно министр иностранных дел Павел Климкин заявив, что 3 миллиона украинцев, или каждый 12-й, живут сейчас в России.