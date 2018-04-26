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Чеський суд остаточно ліквідував "представництво ДНР"

Четвер, 26 квітня 2018, 14:06

Верховний суд чеського міста Оломоуц підтвердив рішення ліквідувати самопроголошене "почесне консульство Донецької народної республіки".

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Суд відхилив апеляцію голови зареєстрованого у місті Острава об'єднання проросійської активістки Нелі Ліскової. Згідно з рішенням суду, діяльність організації є незаконною і збігається з діяльністю інших державних органів.

Ліскова після оголошення рішення сказала, що розглядає варіант звернення до Верховного суду Чехії. Вона заявила, що збирається продовжувати свою діяльність і не виключила створення іншої подібної організації.

Так зване "представництво ДНР" відкрилося в Остраві 2016 року. МЗС Чехії заявило, що цей центр не є офіційною дипломатичною місією, і подав скаргу до суду.

У чеському МЗС також підкреслили, що Ліскова несанкціоновано використовувала титул "Почесний консул", який процедурно знаходиться у віданні МЗС, таким чином обходячи закон по відношенню до Віденської конвенції про консульські відносини.

Нагадаємо, організатори "Представницького центру ДНР" в Чехії мають зв’язки із російськими організаціями, що фінансуються Кремлем.

Детальніше читайте у статті "Дипломати з автоматом": як донецькі сепаратисти створюють міф про своє консульство в ЄС".

"Європейська правда"

Теми: ДНРЧехія
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