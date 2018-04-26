Чешский суд окончательно ликвидировал "представительство ДНР"
Верховный суд чешского города Оломоуц подтвердил решение ликвидировать самопровозглашенное "почетное консульство Донецкой народной республики".
Об этом сообщает Ceske Noviny.
Суд отклонил апелляцию председателя зарегистрированного объединения пророссийской активистки Нели Лисковой.
Согласно решение суда, деятельность организации является незаконной и совпадающей с деятельностью других государственных органов.
Лискова после оглашения решения сказала, что рассматривает вариант обращение в Верховный суд Чехии. Она заявила, что собирается продолжать свою деятельность и не исключила создание другой подобной организации.
Так называемое "представительство ДНР" открылось в Остраве в 2016 году, его возглавила пророссийская активистка Нела Лескова. МИД Чехии заявил, что этот центр не является официальной дипломатической мисией, и подал жалобу в суд.
В ведомстве также подчеркнули, что Лискова несанкционированно использовала титул "Почетный консул", который процедурно находится в ведении МИД, таким образом обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.
Напомним, организаторы "Представительского центра ДНР" в Чехии имеют связи с российскими организациями, финансируемыми Кремлем.
Подробнее читайте в статье "Дипломаты с автоматом": как донецкие сепаратисты создают миф о своем консульстве в ЕС".