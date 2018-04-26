Чешский суд окончательно ликвидировал "представительство ДНР"

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Четверг, 26 апреля 2018, 14:06

Верховный суд чешского города Оломоуц подтвердил решение ликвидировать самопровозглашенное "почетное консульство Донецкой народной республики".

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Суд отклонил апелляцию председателя зарегистрированного объединения пророссийской активистки Нели Лисковой.

​​Согласно решение суда, деятельность организации является незаконной и совпадающей с деятельностью других государственных органов.

Лискова после оглашения решения сказала, что рассматривает вариант обращение в Верховный суд Чехии. Она заявила, что собирается продолжать свою деятельность и не исключила создание другой подобной организации.

Так называемое "представительство ДНР" открылось в Остраве в 2016 году, его возглавила пророссийская активистка Нела Лескова. МИД Чехии заявил, что этот центр не является официальной дипломатической мисией, и подал жалобу в суд.

В ведомстве также подчеркнули, что Лискова несанкционированно использовала титул "Почетный консул", который процедурно находится в ведении МИД, таким образом обходя закон по отношению к Венской конвенции о консульских отношениях.

Напомним, организаторы "Представительского центра ДНР" в Чехии имеют связи с российскими организациями, финансируемыми Кремлем.

Подробнее читайте в статье "Дипломаты с автоматом": как донецкие сепаратисты создают миф о своем консульстве в ЕС".

"Европейская правда"

Темы: "ДНР" Чехия
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