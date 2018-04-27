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У ДСНС розповіли, чому не можуть пустити Бочковського на роботу

П'ятниця, 27 квітня 2018, 10:43
У ДСНС розповіли, чому не можуть пустити Бочковського на роботу

Поновленого судом голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського не впустили до будівлі ДСНС, тому що йому не вистачає відповідного рішення про допуск від уряду.

Про це повідомив представник кадрового апарату ДСНС, пише "Укрінформ".

"Представник ДСНС пояснив, що дозволом на допуск до адміністративної будівлі для Бочковського може бути лише відповідне рішення уряду, а не судова ухвала. Наразі ж такого розпорядження Кабміну немає", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Бочковського Ігор Федоренко, з яким він 27 квітня прийшов під стіни ДСНС, заявив, що рішення суду є достатньою підставою для допуску його клієнта до роботи.

"Воно (рішення суду — ред.) захищає його і поновлює його трудові права. Він має виходити на роботу. Він має бути забезпечений своєю роботою і він має отримувати за неї заробітну плату відсьогодні і компенсацію за ті дні, які він вимушено не був допущений до роботи", - підкреслив адвокат.

Також адвокат склав акт про недопуск Бочковського на роботу і заявив, що йде разом зі своїм підзахисним до поліції.

Федорченко заявив, що судова ухвала зобов’язує пропустити на робоче місце Бочковського, а питання про поновлення його на посаді голови має вирішуватися пізніше.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Українська правда
Теми: ДСНСсудКабінет міністрів
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