В ГСЧС рассказали, почему не могут пустить Бочковского на работу

Восстановленного судом председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского не пустили в здание ГСЧС, потому что ему не хватает соответствующего решения о допуске от правительства.

Об этом сообщил представитель кадрового аппарата ГСЧС, пишет "Укринформ".

"Представитель ГСЧС пояснил, что разрешением на допуск к административному зданию для Бочковского может быть только соответствующее решение правительства, а не судебное решение. Пока же такого распоряжения Кабмина нет", - говорится в сообщении.

Адвокат Бочковского Игорь Федоренко, с которым он 27 апреля пришел под стены ГСЧС, заявил, что решение суда является достаточным основанием для допуска его клиента к работе.

"Оно (решение суда - ред.) защищает его и восстанавливает его трудовые права. Он должен выходить на работу. Он должен быть обеспечен своей работой и он должен получать заработную плату с сегодняшнего дня и компенсацию за те дни, которые он вынужденно не был допущен к работе", - подчеркнул адвокат.

Также адвокат составил акт о недопуске Бочковского на работу и заявил, что уходит вместе со своим подзащитным в полицию.

Федорченко заявил, что судебное решение обязывает пропустить на рабочее место Бочковского, а вопрос о восстановлении его в должности председателя должен решаться позже.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева отменилувольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.



25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.