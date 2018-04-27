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Майже сотня нардепів-мільйонерів отримують безкоштовне житло – КВУ

П'ятниця, 27 квітня 2018, 12:33

У 2017 році 92 народних депутата-мільйонера отримали від держави компенсацію на оплату житла або винайм готельного номеру.

Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

За даними активістів, загалом отримали таку компенсацію 175 народних обранців, проте, згідно з деклараціями, 92 з них не потребують цих коштів, бо мають у власності грошових активів на суму понад мільйон гривень.

Повідомляється, що найбільший відсоток депутатів-мільйонерів з безкоштовним житлом в групі "Відродження" – 33% (8 депутатів із загалом 24).

За даними комітету, серед найбагатших депутатів групи, яким було виплачено кошти: Євгеній Гєллєр (172 млн грн грошових активів), Юрій Шаповалов (45 млн), Артем Ільюк (25 млн), Антон Кіссе (22 млн), Віталій Барвіненко (16 млн).

На другому місці, розповідають у КВУ, позафракційні депутати – 28% (15 депутатів із 54). Серед них – Євгеній Мураєв (94 млн), Анатолій Денисенко (81 млн), Борислав Розенблат (43 млн), Олександр Дубінін (20 млн), Сергій Мельничук (8 млн).

Крім того, йдеться в дослідженні, компенсацію отримали близько 20% депутатів-мільйонерів із "Волі народу" (4 депутати), НФ (17), БПП (29), "Самопомочі" (5), Радикальної партії Олега Ляшка (4) та 15% депутатів "Батьківщини" (3 депутати) та "Опозиційного блоку" (7).

 

Усього, за даними Комітету виборців, у 2017 році депутати отримали понад 32 млн гривень компенсації на оренду житла, і формально закон це дозволяє, незважаючи на статки народних обранців.

"Ми вважаємо, що ця процедура має бути кардинально вдосконалена. Зокрема, потрібно передбачити, що на компенсацію коштів не можуть претендувати особи, які, відповідно до їх декларацій, мають достатньо фінансів для самостійного винайму житла", - зазначає голова КВУ Олексій Кошель.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаКВУжитло
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