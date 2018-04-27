Почти сотня нардепов-миллионеров получают бесплатное жилье – КИУ

В 2017 году 92 народных депутата-миллионера получили от государства компенсацию на оплату жилья или наем гостиничного номера.

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.

По данным активистов, в целом получили такую компенсацию 175 народных избранников, однако, согласно декларациям, 92 из них не нуждаются в этих средствах, поскольку имеют в собственности денежных активов на сумму более миллиона гривен.

Сообщается, что наибольший процент депутатов-миллионеров с бесплатным жильем в группе "Видродження" - 33% (8 депутатов из 24-х).

По данным комитета, среди самых богатых депутатов группы, которым были выплачены средства: Евгений Геллер (172 млн грн денежных активов), Юрий Шаповалов (45 млн), Артем Ильюк (25 млн), Антон Киссе (22 млн), Виталий Барвиненко (16 млн).

На втором месте, рассказывают в КИУ, внефракционные депутаты - 28% (15 депутатов из 54). Среди них - Евгений Мураев (94 млн), Анатолий Денисенко (81 млн), Борислав Розенблат (43 млн), Александр Дубинин (20 млн), Сергей Мельничук (8 млн).

Кроме того, говорится в исследовании, компенсацию получили около 20% депутатов-миллионеров из "Воли народа" (4 депутата), НФ (17), БПП (29), "Самопомочи" (5), Радикальной партии Олега Ляшко (4) и 15% "Батькивщины" (3 депутата) и "Оппозиционного блока" (7).

Всего, по данным Комитета избирателей, в 2017 году депутаты получили более 32 млн гривен компенсации на аренду жилья, и формально закон это позволяет, несмотря на доходы народных избранников.

"Мы считаем, что эта процедура должна быть кардинально усовершенствована. В частности, нужно предусмотреть, что на компенсацию средств не могут претендовать лица, которые, согласно их декларациям, имеют достаточно финансов для самостоятельного найма жилья", - отмечает председатель КИУ Алексей Кошель.