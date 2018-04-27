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Стала відома дата дебатів у справі Сущенка

П'ятниця, 27 квітня 2018, 15:20

Судові дебати у справі незаконно утримуваного Росією українського журналіста Романа Сущенка відбудуться 28 травня.

Про це повідомляє Марк Фейгін.

"Дебати сторін у справі Романа Сущенка пройдуть 28 травня 2018 року", – написав він у Твіттері.

Раніше Фейгіна позбавили адвокатського статусу. Водночас 27 квітня він повідомив, що суд допустив його до процесу в якості громадського захисника.

Повідомлялося, що на засіданні Московського міського суду 27 квітня захист подаватиме докази невинуватості Сущенка.

Раніше Сущенко опинився в "одиночці".

Журналіста, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

МЗС України вимагає звільнення журналіста.

Українська правда
Теми: Сущенко
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