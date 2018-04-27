Стала известна дата прений в деле Сущенко

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Пятница, 27 апреля 2018, 15:20

Судебные прения по делу незаконно удерживаемого Россией украинского журналиста Романа Сущенко состоятся 28 мая.

Об этом сообщает Марк Фейгин.

"Прения сторон по делу Романа Сущенко пройдут 28 мая 2018 года", - написал он в Твиттере.

Ранее Фейгина лишили адвокатского статуса. В то же время 27 апреля он сообщил, что суд допустил его к процессу в качестве общественного защитника.

Сообщалось, что на заседании Московского городского суда 27 апреля защита будет подавать доказательства невиновности Сущенко.

Ранее Сущенко оказался в "одиночке".

Журналиста, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

МИД Украины требует освобождения Сущенко.

Украинская правда
Темы: Сущенко
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