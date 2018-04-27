Стала известна дата прений в деле Сущенко

Судебные прения по делу незаконно удерживаемого Россией украинского журналиста Романа Сущенко состоятся 28 мая.



Об этом сообщает Марк Фейгин.



"Прения сторон по делу Романа Сущенко пройдут 28 мая 2018 года", - написал он в Твиттере.



Ранее Фейгина лишили адвокатского статуса. В то же время 27 апреля он сообщил, что суд допустил его к процессу в качестве общественного защитника.



Сообщалось, что на заседании Московского городского суда 27 апреля защита будет подавать доказательства невиновности Сущенко.

Ранее Сущенко оказался в "одиночке".

Журналиста, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".



В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

МИД Украины требует освобождения Сущенко.