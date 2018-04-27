Раді пропонують назвати Дніпропетровську область Січеславською

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 17:14

Група народних депутатів подала законопроект про внесення змін до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроект №8329 зареєстрували 27 квітня і вже передали на розгляд керівництва.

Текст законопроекту поки не оприлюднено.

5 квітня позафракційний депутат Андрій Денисенко з Дніпропетровської області повідомляв, що у нього є 150 підписів нардепів під пропозицією перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Тепер він значиться першим у переліку ініціаторів законопроекту.

Співавтор законопроекту Андрій Тетерук ("Народний фронт") підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна", що нинішня ініціатива передбачає перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

"Пропонуємо назву Січеславська", – сказав Тетерук.

Він зазначив, що ініціювали законопроект понад 150 народних депутатів.

Нагадаємо, що Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.

14 липня того ж року нардепи перейменували Кіровоград на Кропивницький, не зважаючи на протести. Цим завершилася декомунізація міст і сіл України.

Проте, на відміну від обласних центрів, для перейменування областей необхідно вносити зміни до Конституції.

У січні 2018 року оприлюднили петицію до президента щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, однак вона набрала лише 4087 голосів підтримки з 25 000 необхідних .

Олена Рощенко, УП
Теми: Дніпропетровська область Верховна Рада Конституція законодавство
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