Раді пропонують назвати Дніпропетровську область Січеславською
Група народних депутатів подала законопроект про внесення змін до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області.
Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроект №8329 зареєстрували 27 квітня і вже передали на розгляд керівництва.
Текст законопроекту поки не оприлюднено.
5 квітня позафракційний депутат Андрій Денисенко з Дніпропетровської області повідомляв, що у нього є 150 підписів нардепів під пропозицією перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Тепер він значиться першим у переліку ініціаторів законопроекту.
Співавтор законопроекту Андрій Тетерук ("Народний фронт") підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна", що нинішня ініціатива передбачає перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.
"Пропонуємо назву Січеславська", – сказав Тетерук.
Він зазначив, що ініціювали законопроект понад 150 народних депутатів.
Нагадаємо, що Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.
14 липня того ж року нардепи перейменували Кіровоград на Кропивницький, не зважаючи на протести. Цим завершилася декомунізація міст і сіл України.
Проте, на відміну від обласних центрів, для перейменування областей необхідно вносити зміни до Конституції.
У січні 2018 року оприлюднили петицію до президента щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, однак вона набрала лише 4087 голосів підтримки з 25 000 необхідних .