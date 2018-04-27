Раді пропонують назвати Дніпропетровську область Січеславською

Група народних депутатів подала законопроект про внесення змін до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області.



Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроект №8329 зареєстрували 27 квітня і вже передали на розгляд керівництва.



Текст законопроекту поки не оприлюднено.



5 квітня позафракційний депутат Андрій Денисенко з Дніпропетровської області повідомляв, що у нього є 150 підписів нардепів під пропозицією перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Тепер він значиться першим у переліку ініціаторів законопроекту.



Співавтор законопроекту Андрій Тетерук ("Народний фронт") підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна", що нинішня ініціатива передбачає перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.



"Пропонуємо назву Січеславська", – сказав Тетерук.



Він зазначив, що ініціювали законопроект понад 150 народних депутатів.

Нагадаємо, що Верховна Рада 19 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменувала Дніпропетровськ на місто Дніпро.

14 липня того ж року нардепи перейменували Кіровоград на Кропивницький, не зважаючи на протести. Цим завершилася декомунізація міст і сіл України.

Проте, на відміну від обласних центрів, для перейменування областей необхідно вносити зміни до Конституції.

У січні 2018 року оприлюднили петицію до президента щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, однак вона набрала лише 4087 голосів підтримки з 25 000 необхідних .