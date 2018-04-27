Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Раде предлагают назвать Днепропетровскую область Сичеславской

Пятница, 27 апреля 2018, 17:14

Группа народных депутатов подала законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект №8329 зарегистрировали 27 апреля и уже передали на рассмотрение руководства.

Текст законопроекта пока не обнародован.

5 апреля внефракционный депутат Андрей Денисенко из Днепропетровской области сообщал, что у него есть 150 подписей нардепов под предложением переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Теперь он значится первым в перечне инициаторов законопроекта.

Соавтор законопроекта Андрей Тетерук ("Народный фронт") подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что нынешняя инициатива предусматривает переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.

"Предлагаем название Сичеславская", – сказал Тетерук.

Он отметил, что инициировали законопроект более 150 народных депутатов.

Напомним, что Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.

14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий, несмотря на протесты. Этим завершилась декоммунизация городов и сел Украины.

Однако, в отличие от областных центров, для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию.

В январе 2018 года опубликовали петицию к президенту о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, однако она набрала лишь 4087 голосов поддержки из 25 000 необходимых.

Алена Рощенко, УП
Темы: Днепропетровская областьВерховная РадаКонституциязаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Днепропетровская область
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью 2 "Шахеды" – ОВА
Вражеская атака: на Днепропетровщине ПВО сбила 6 "Шахедов", есть попадание в Кривом Роге
Украинские защитники сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник – ОВА
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: