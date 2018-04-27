Раде предлагают назвать Днепропетровскую область Сичеславской

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Пятница, 27 апреля 2018, 17:14

Группа народных депутатов подала законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно переименования Днепропетровской области.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект №8329 зарегистрировали 27 апреля и уже передали на рассмотрение руководства.

Текст законопроекта пока не обнародован.

5 апреля внефракционный депутат Андрей Денисенко из Днепропетровской области сообщал, что у него есть 150 подписей нардепов под предложением переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Теперь он значится первым в перечне инициаторов законопроекта.

Соавтор законопроекта Андрей Тетерук ("Народный фронт") подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что нынешняя инициатива предусматривает переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.

"Предлагаем название Сичеславская", – сказал Тетерук.

Он отметил, что инициировали законопроект более 150 народных депутатов.

Напомним, что Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.

14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий, несмотря на протесты. Этим завершилась декоммунизация городов и сел Украины.

Однако, в отличие от областных центров, для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию.

В январе 2018 года опубликовали петицию к президенту о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, однако она набрала лишь 4087 голосов поддержки из 25 000 необходимых.

Алена Рощенко, УП
Темы: Днепропетровская область Верховная Рада Конституция законодательство
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