КВУ: кандидати підкуповують виборців – у лідерах і "Батьківщина"

Спостерігачі Комітету виборців перед місцевими виборами отримують інформацію про зростання фактів підкупу виборців з боку кандидатів в об’єднані територіальні громади.

Це спостерігається у більшості з 40 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ), в яких на 29 квітня призначено перші місцеві вибори.

Лідерами за підкупом організація називає ВО "Батьківщина", "Аграрну партію" і "Наш край".

За даними КВУ, в усіх трьох ОТГ Одеської області (Кілійська, Любашівська, Окнянська) роздавали гроші на користь кандидатів від ВО "Батьківщина" (по Кілійській ОТГ відкрито кримінальне провадження).

На Луганщині (Олександрівська об’єднана громада) повідомляють, що від імені партії "Наш Край" виборцям роздавали по 400 гривень, а від імені представників "Батьківщини" – медикаменти.

У Запорізькій області (Новоукраїнська ОТГ, Михайлівська ОТГ) надійшла інформація про роздачу продуктових наборів від імені Радикальної партії Олега Ляшка.

У Степанівській першій ОТГ – про роздачу продуктових наборів від імені агітаторів "Батьківщини".

У Полтавській області (Коломацька ОТГ) надійшла інформація щодо підготовки організації підкупу виборців шляхом обіцянки місцевим жителям 3000 грн в обмін на голосування за одного з кандидатів-самовисуванців.

На Рівненщині (Олександрійська ОТГ) кандидати-самовисуванці, які є власниками продуктових магазинів, надавали виборцям можливість отримати безкоштовно алкогольні напої, а на Херсонщині (Новорайська ОТГ) від імені Аграрної партії місцевим жителям пропонувалася так звана продуктова допомога.

У Запорізькій області (Мирненська ОТГ) місцевим жителям роздавали продуктові набори під виглядом гуманітарної допомоги від імені одного з кандидатів від партії БПП.

У Кіровоградській області (Дмитрівська ОТГ) працівники СБУ затримали "автомобіль, на якому, ймовірно, розвозилися кошти для підкупу виборців (по 100-200 грн. в розрахунку на одного виборця за голосування за кандидата на голову громади від ВО "Батьківщина").

У Чернівецькій області (Заставнівська ОТГ) роздавали продукти (орієнтовно на суму 300 грн.) від імені кандидатів від "Народного Руху України", "Радикальної партії" та "Самопомочі".

Голова КВУ Олексій Кошель заявив: "Масштаби підкупу виборців є значно більшими, аніж під час попередніх виборів до об’єднаних громад".

"Однак не можна виключати, що окремі факти підкупу могли використовуватися з метою дискредитації політичних опонентів шляхом звинувачення їх у виборчих злочинах. Попри це масштаби використання механізмів підкупу і відкритий характер їх реалізації вказує на те, що це явище є технологією №1 на виборах в ОТГ", – додав він.

25 квітня у Кілії правоохоронці Одеської області виявили низку фактів підкупу виборців. Схема передбачала оману виборців та укладання безоплатних угод з кандидатом для проведення агітації, а згодом голосування за певних осіб за 600 грн.

Раніше КВУ також повідомляв інформацію про факти підкупу в Одеській, Волинській та Запорізькій областях.

Були заяви "Батьківщини" й УКРОПу щодо використання адміністративного ресурсу та тиску на їх кандидатів, про що направлено відповідні звернення до правоохоронних органів.

Нещодавно МВС озвучило ідею саджати виборців, які беруть "подачки" кандидатів на виборах, але це ще не ухвалено.