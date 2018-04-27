КИУ: кандидаты подкупают избирателей – в лидерах и "Батькивщина"

Наблюдатели Комитета избирателей перед местными выборами получают информацию о росте фактов подкупа избирателей со стороны кандидатов в объединенные территориальные общины.

Это наблюдается у большинства из 40 объединенных территориальных общинах (ОТО), в которых на 29 апреля назначены первые местные выборы.



Лидерами по подкупу организация называет ВО "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Наш край".



По данным КИУ, во всех трех ОТО Одесской области (Килийская, Любашевская, Окнянская) раздавали деньги в пользу кандидатов от ВО "Батькивщина" (по Килийский ОТО открыто уголовное производство).



В Луганской области (Александровская объединенная община) сообщают, что от имени партии "Наш Край" избирателям раздавали по 400 гривен, а от имени представителей "Батькивщины" – медикаменты.



В Запорожской области (Новоукраинская ОТО Михайловская ОТО) поступила информация о раздаче продуктовых наборов от имени Радикальной партии Олега Ляшко.



В Степановской первой ОТО – о раздаче продуктовых наборов от имени агитаторов "Батькивщины".



В Полтавской области (Калмыцкая ОТО) поступила информация о подготовке организации подкупа избирателей путем обещания местным жителям 3000 грн в обмен на голосование за одного из кандидатов-самовыдвиженцев.



В Ровенской области (Александрийская ОТО) кандидаты-самовыдвиженцы, которые владеют продуктовыми магазинами, давали избирателям возможность получить бесплатно алкогольные напитки, а на Херсонщине (Новорайская ОТО) от имени Аграрной партии местным жителям предлагали продуктовую помощь.



В Запорожской области (Мирненский ОТО) местным жителям раздавали продуктовые наборы под видом гуманитарной помощи от имени одного из кандидатов от партии БПП.



В Кировоградской области (Дмитриевская ОТО) работники СБУ задержали "автомобиль, на котором, вероятно, развозились средства для подкупа избирателей (по 100-200 грн в расчете на одного избирателя за голосование за кандидата на главу общины от ВО "Батькивщина").



В Черновицкой области (Заставненский ОТО) раздавали продукты (ориентировочно на сумму 300 грн.) от имени кандидатов от "Народного Руха Украины", "Радикальной партии" и "Самопомочи".



Глава КИУ Алексей Кошель заявил: "Масштабы подкупа избирателей значительно больше, чем во время предыдущих выборов в объединенные общины".



"Но нельзя исключать, что отдельные факты подкупа могли использоваться с целью дискредитации политических оппонентов путем обвинения их в избирательных преступлениях. Несмотря на это масштабы использования механизмов подкупа и открытый характер их реализации указывает на то, что это явление – технология №1 на выборах в ОТО", – добавил он.



25 апреля в Килии правоохранители Одесской области обнаружили ряд фактов подкупа избирателей. Схема предусматривала введение в заблуждение избирателей и заключения безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а впоследствии голосования при определенных лиц за 600 грн.



Ранее КИУ также сообщал информацию о фактах подкупа в Одесской, Волынской и Запорожской областях.



Были заявления "Батькивщины" и УКРОПа об использовании административного ресурса и давления на их кандидатов, о чем направлены обращения в правоохранительные органы.

Недавно МВД озвучило идею сажать избирателей, принимающих "подачки" кандидатов на выборах, но это еще не принято.