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В окупованому Криму адвокат Стешенка заявив у поліцію про його зникнення

П'ятниця, 27 квітня 2018, 23:10

Адвокат Айдер Азаматов заявив у російську поліцію окупованого Криму про зникнення харків'янина Олександра Стешенка, якого 24 квітня відвезли із спецприймальника в Сімферополі в невідомому напрямку.

Про це захисник розповів в коментарі "Крим.Реалії".

"Дану заява я відправив поштою. Справа в тому, що, на жаль, при передачі на руки на наших примірниках ніяких відміток не ставлять", – пояснив Азаматов.

За даними проекту "Крим SOS", 11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські силовики на "Чонгарі" "засумнівалися в його схожості з фото в паспорті". З того часу на зв’язок він не виходив.

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.

24 квітня близько 22:00 Стешенка відвезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку.

25 квітня адвокат Олександра Стешенка Айдер Азаматов заявив, що не може його знайти.

Теми: Крим
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