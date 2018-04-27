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В оккупированном Крыму адвокат Стешенко заявил в полицию о его исчезновении

Пятница, 27 апреля 2018, 23:10

Адвокат Айдер Азаматов заявил в российскую полицию оккупированного Крыма об исчезновении харьковчанина Александра Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении.

Об этом защитник рассказал в комментарии "Крым.Реалии".

"Данное заявление я отправил по почте. Дело в том, что, к сожалению, при передаче на руки на наших экземплярах никаких отметок не ставят", - пояснил Азаматов.

По данным проекта "Крым SOS", 11 апреля российские силовики задержали Стешенка на пункте пропуска "Чонгар" при въезде в аннексированный Россией Крым. В тот день он позвонил матери и сообщил, что российские силовики на "Чонгаре" "усомнились в его сходства с фото в паспорте". С тех пор на связь он не выходил.

По словам активистов, ФСБ России сначала подтвердила задержание Стешенка, а позже начали отрицать этот факт.

24 апреля около 22:00 Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении.

25 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил, что не может его найти.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крым
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