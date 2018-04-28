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Фейгін розказав, коли Росія винесе вирок Сущенку

Субота, 28 квітня 2018, 06:31

Дебати у справі незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка пройдуть 28 травня. Отже, вирок може бути винесено вже на початку червня.

Про це розповів громадський захисник Сущенка Марк Фейгін, повідомляє Укрінформ.

"Те, що наступне засідання у справі Сущенка пройде тільки через місяць, певною мірою насторожує. Але чому так, нам ніхто не пояснює. Однак, з іншого боку, треба врахувати російську традицію "довгих свят". Це означає, що перша декада травня взагалі випадає - заради нас ніхто виходити на кілька робочих днів 3-4 травня не буде. Отже, дебати сторін 28 травня, заключне слово Романа... Таким чином, вирок може бути винесено вже на початку червня", - вважає Фейгін.

Він як і раніше нагадує про важливість у зв'язку із справою Романа Сущенка візиту в Росію президента Франції Еммануеля Макрона, імовірно 24-25 травня.

"Судячи з усього, президент Макрон приїде в Росію з главою МЗС Франції. І з приводу Сущенка тут напевно будуть говорити. Також важливо, щоб і українська сторона до того часу тримала це питання на порядку денному", - резюмував Фейгін.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

МЗС України вимагає звільнення журналіста.

У понеділок, 24 квітня, захисника журналіста Фейгіна позбавили статусу адвоката. 27 квітня суд дозволив йому повернутися в процес в якості громадського захисника.

"Українська правда" у Threads

Теми: СущенкоРосіясуд
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