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Фейгин рассказал, когда Россия вынесет приговор Сущенко

Суббота, 28 апреля 2018, 06:31

Дебаты по делу незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко пройдут 28 мая. Итак, приговор может быть вынесен уже в начале июня.

Об этом рассказал общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, сообщает Укринформ.

"То, что следующее заседание по делу Сущенко пройдет только через месяц, в определенной степени настораживает. Но почему так, нам никто не объясняет. Однако, с другой стороны, надо учесть российскую традицию "длинных праздников". Это означает, что первая декада мая вообще выпадает - ради нас никто выходить на несколько рабочих дней 3-4 мая не будет. Итак, прения сторон 28 мая, заключительное слово Романа ... Таким образом, приговор может быть вынесен уже в начале июня", - считает Фейгин.

Он по-прежнему напоминает о важности в связи с делом Романа Сущенко визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона, вероятно 24-25 мая.

"Судя по всему, президент Макрон приедет в Россию с главой МИД Франции. И по поводу Сущенко здесь наверняка будут говорить. Также важно, чтобы и украинская сторона до тех пор держала этот вопрос на повестке дня", - резюмировал Фейгин.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

7 октября 2016 ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

МИД Украины требует освобождения журналиста.

В понедельник, 24 апреля, защитника журналиста Фейгина лишили статуса адвоката. 27 апреля суд разрешил ему вернуться в процесс в качестве общественного защитника.

Темы: СущенкоРосcиясуд
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