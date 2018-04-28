Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Судді Подільського суду Києва повідомили про підозру

Субота, 28 квітня 2018, 12:03
Судді Подільського суду Києва повідомили про підозру

Судді та заступнику керівника апарату Подільського райсуду Києва повідомлено про підозру за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу "Зловживання впливом".

Про це 28 квітня повідомили у прес-службі НАБУ.

За повідомленням відомства, про підозру працівникам суду було повідомлено 27 квітня. Розслідування у справі здійснюється детективами НАБУ з жовтня 2017 року. 

За даними слідства, заступник керівника апарату Подільського райсуду Києва у змові з суддею "вчинили умисні дії, в результаті яких одержали неправомірну вигоду у сумі 10 тис. доларів".

"В обмін на ці кошти вони обіцяли вплинути на іншого суддю цього ж суду, аби той ухвалив рішення на користь фізичної особи-позивача, яка вимагала від приватної компанії відшкодувати матеріальні збитки, упущену вигоду та компенсувати моральну шкоду, завдану діями відповідача", - зазначили у НАБУ. 

У ході слідчих дій (обшуків), проведених за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучено частину одержаної неправомірної вигоди.

Напередодні стало відомо, що у Подільському суді м.Києва проходять обшуки.

Згодом у СБУ повідомили, що Служба безпеки спільно з САП та НАБУ викрила на хабарі двох посадовців Подільського райсуду Києва, який було затримано на робочих місцях після отримання хабара.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУсудКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Усі новини...
НАБУ
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як чиновники беруть хабарі і прикриваються портретами Бандери
Останні новини
20:31
Розвідка США: Росія втратила в Україні 90% армії, зібраної перед вторгненням
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: