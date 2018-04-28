Судді Подільського суду Києва повідомили про підозру

Судді та заступнику керівника апарату Подільського райсуду Києва повідомлено про підозру за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу "Зловживання впливом".

Про це 28 квітня повідомили у прес-службі НАБУ.

За повідомленням відомства, про підозру працівникам суду було повідомлено 27 квітня. Розслідування у справі здійснюється детективами НАБУ з жовтня 2017 року.

За даними слідства, заступник керівника апарату Подільського райсуду Києва у змові з суддею "вчинили умисні дії, в результаті яких одержали неправомірну вигоду у сумі 10 тис. доларів".

"В обмін на ці кошти вони обіцяли вплинути на іншого суддю цього ж суду, аби той ухвалив рішення на користь фізичної особи-позивача, яка вимагала від приватної компанії відшкодувати матеріальні збитки, упущену вигоду та компенсувати моральну шкоду, завдану діями відповідача", - зазначили у НАБУ.

У ході слідчих дій (обшуків), проведених за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучено частину одержаної неправомірної вигоди.

Напередодні стало відомо, що у Подільському суді м.Києва проходять обшуки.

Згодом у СБУ повідомили, що Служба безпеки спільно з САП та НАБУ викрила на хабарі двох посадовців Подільського райсуду Києва, який було затримано на робочих місцях після отримання хабара.