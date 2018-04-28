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Судье Подольского суда Киева сообщили о подозрении

Суббота, 28 апреля 2018, 12:03
Судье Подольского суда Киева сообщили о подозрении

Судье и заместителю руководителя аппарата Подольского райсуда Киева сообщено о подозрении по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса "Злоупотребление влиянием".

Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе НАБУ.

По сообщению ведомства, о подозрении работникам суда было сообщено 27 апреля. Расследование по делу осуществляется детективами НАБУ с октября 2017 года.

По данным следствия, замруководителя аппарата Подольского райсуда Киева в сговоре с судьей "совершили умышленные действия, в результате которых получили неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. долларов".

"В обмен на эти средства они обещали повлиять на другого судью этого же суда, чтобы тот принял решение в пользу физического лица-истца, которая требовала от частной компании возместить материальный ущерб, упущенную выгоду и компенсировать моральный вред, причиненный действиями ответчика", - отметили в НАБУ.

В ходе следственных действий (обысков), проведенных по месту работы и жительства подозреваемых, изъята часть полученной неправомерной выгоды.

Накануне стало известно, что в Подольском суде Киева проходят обыски.

Позже в СБУ сообщили, что Служба безопасности совместно с САП и НАБУ разоблачила на взятке двух должностных лиц Подольского райсуда Киева, которые были задержаны на рабочих местах после получения взятки.

Украинская правда
Темы: НАБУсудКиев
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