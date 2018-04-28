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Беленюк заявив, що не поїде на ЧЄ до Росії

Субота, 28 квітня 2018, 15:15
Беленюк заявив, що не поїде на ЧЄ до Росії

Срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби 2016 року Жан Беленюк заявив, що не братиме участі у Чемпіонаті Європи, який відбудеться у Каспійську (РФ) з 30 квітня по 6 травня.

Як повідомив Беленюк у своєму Instagram, їхати на чемпіонат йому заборонили.

"На чемпіонат, який відбудеться у російському Каспійську, мені їхати заборонили за тиждень до виїзду. ... Ми до останнього боролися за право їхати на ці змагання і доклали б усіх сил, щоб підняти український прапор і на цьому усеєвропейському форумі... Було витрачено масу сил, часу, нервів і здоров'я ... але тепер розумію, що все було даремно", - зазначив він.

Спасибо огромное @zlatkin_leather за предоставленную крутую сумку с изображением меня с украинским флагом после победы на чемпионате Европы 2016! Очень символично, что она дошла ко мне в преддверии чемпионата Европы, который пройдет в российском Каспийске и на который, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда! Не хочу вдаваться в подробности, отмечу лишь, что мы до последнего боролись за право ехать на эти соревнования и, ручаюсь, приложили бы все свои силы, чтобы поднять украинский флаг и на этом всеевропейском форуме! Была потрачена масса сил, времени, нервов и здоровья для того, чтобы подготовиться должным образом, но сейчас понимаю, что все было зря... В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернёт спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя! Честно признаюсь, невзирая на то, что улыбаюсь на фото, внутри "скребут кошки", мужчины должны уметь порой скрыть свои истинные эмоции! Спасибо Диме за сумку! У меня всё!

Допис, поширений ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk) 27 Кві 2018 р. о 12:09 PDT

Нагадаємо, раніше Асоціація спортивної боротьби України (АСБУ) оприлюднила наказ Мінмолодьспорту від 11 квітня 2018 року, яким попередній наказ про заборону участі українських спортсменів у заходах, що проводяться на території Росії від 14 березня, визнається таким, що втратив чинність.

В документі зокрема вказано, що федераціям спорту рекомендовано утримуватись від участі в змагання на території Росії.

В АСБУ зазначили, що неучасть у чемпіонаті Європи, що проходив в РФ, унеможливлювала подальшу участь українських спортсменів у чемпіонаті світу, та привела б до дискваліфікації спортивної федерації на термін до 3 років, що в свою чергу ставить під загрозу участь в Олімпійських іграх 2020 року.

У Мінмолодьспорту у свою чергу заявили, що новий наказ про "заборону" українським спортсменам брати участь у змаганнях на території Росії забороняє фінансувати таку участь за рахунок коштів із держбюджету, а попередній документ прямо забороняв участь українських спортсменів у змаганнях на території РФ. 

Глава Мінмолодьспорту Ігор Жданов зазначав, що "міністерство і він сам ... категорично проти участі збірних команд у змаганнях в Росії".

"Усю моральну відповідальність за самовільну участь в цих змаганнях, безпеку та усі інші наслідки - несуть відповідні федерації та персонально ті атлети, які ризикнуть поїхати до країни агресора. Вони про це попереджені", – зазначив Жданов.

Українська правда

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Теми: спортРосія
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